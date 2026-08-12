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Министър Шишков: Започваме кампания "Регионите говорят"

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Министър Шишков: Започваме кампания "Регионите говорят"
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Започваме кампания "Регионите говорят". Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на брифинг след заседание на Министерски съвет.

"Започваме активно участие за обиколки в българските общини, искаме да видим проблемите, но искаме да ги видим на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага."

Министър Шишков коментира темата за парите за общините:

"От днес ние връщаме не само надеждата, ние връщаме реалността да продължи инвестирането в българските общини. И когато говорим кой какво остави, нека да бъдем ясни. Програмата започна от 2024 г. В този момент нашите общини, т.е. нашите граждани в общините, са получили 1 милиард и нищо повече. Голямо говорене. И, разбира се, имаме само общини-отличници, които са получили почти всичките си пари. Коментарът още при приемането на бюджета, знаете какъв беше. Как ще изразходваме средства за общините? Прозрачно. А как ще е това прозрачно? С решение на Министерския съвет и, освен това, всички общини, подписали споразумени от днес нататък, се връщат в реалността, връщат се във възможностите си да си получат парите. Освен всичко останало, даваме възможността и на тези общини, които сте поискали до края на 2025 г. да подпишат договори, споразумения и не се е случило. Не се е случило, защото, очевидно, може би предишната власт, предишният кабинет на Росен Желязков, най-вероятно, имал специални изисквания към кои общини да бъдат осигурени средства и към кои общини да не бъдат осигурени средства. Това вече приключи. Така че и тези общини, които са били ощетени, ще имат тази възможност също да участват в програмата."

Той дадени конкретни примери с параметри по програмата за общините.

"Онази програма, от онова приложение 3, което не доведе до нищо, са били над 4 милиарда евро предвидени, абсолютно без някакъв принцип. И може би ако е имало някакъв принцип, това би било безпринципността. И сега, когато ги сметнат, означава, че всеки български гражданин е трябвало да даде 670 евро за една безпринципна програма. Като казвам български гражданин, означава от новороденото до пенсионера. Парите на българските граждани могат да се изразходват само по един начин - прозрачен, ясен и справедлив. Когато харчиш държавен ресурс, не го харчиш от джоба на държавните служители, а го харчиш от джоба на българските граждани. Така че изключително важно и отговорно е. Нека да бъде ясно – оттук нататък започваме проверки. Трябва да е ясно на кого се плаща, колко е извършена тази работа и ще добавим още нещо, което е важно - ще има възможност общини, които имат проекти, отговарящи на европейско финансиране за напреднали да получат парите от европейско финансиране, с което да се облекчи държавният бюджет. Това е изключително важно, защото колкото можем повече да облекчим пари от държавния бюджет и да не загубят общините, т.е. хората, които живеят там, според мен е изключително важно."

#пари за общините #кампания регионите говорят #министър Иван Шишков

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