Над 130 жертви след мощното земетресение в Колумбия, ранените са над 700

Повече от 130 вече са жертвите на мощното земетресение със сила 7.4 в Колумбия. Властите се опасяват, че броят на загиналите ще се увеличава. Ранените са над 700. Обявено е извънрено положение. Европейският съюз активира редица механизми и отпуска средства за спасителните операции в Колумбия. Съединените щати обявих помощ от 15,5 милиона долара за Богота.

На моменти трескавата работа на стотици спасители и доброволци спира. Всички се ослушват за викове на оцелели сред руините. Сред най-засегнатите градове е Кали, на около 200 км от епицентъра на труса.

Саул Пас Мартинес, оцелял след труса: "Бяхме в дневната - със съпругата ми, сина ни и наша приятелка. Винаги съм бил доста спокоен, решихме да почакаме. Но бързо осъзнахме, че е много силно и излязохме на площада. Мисля, че ако беше продължило още няколко секунди, нямаше да остане нищо."

Всяко изваждане на оцелял е съпроводено с аплодисменти.

В Кали е обявен вечерен час в опит да се предотвратят мародерски прояви.

Алехандро Едер, кмет на Кали: "От 8 вечерта до 6 сутринта обявявам вечерен час, за да осигурим реда в града, за да дадем възможност на спасителните екипи спокойно да продължат да вършат работата си. ... ПРЕС ... Изправени сме пред заплахата от обири, за това е вечерният час и разполагането на военни. Моля гражданите незабавно да информират властите в случай на нередности."

Сериозни щети са нанесени в Перейра, Маделин, Манисалес.Епицентърът на труса със сила 7,4 е бил край селото Сан Хосе Дел Палмар, където по чудо няма нито един загинал, въпреки че тежките разрушения. Президентът на Колумбия, който встъпи в длъжност преди 3 дни, посети най-пострадалите райони.

Абелардо де ла Есприела, президент на Колумбия: "Три болници са разрушени, по 18 са нанесени щети. Пострадали са 39 учебни заведения. Летището - заради щети, работи с прекъсвания. Но това, което ни тревожи най-много са тези 188 души, които са в неизвестност. В издирването им ще бъдат съсредоточени усилията на правителството и местната власт."

Освен местни подразделения на Гражданска защита, полиция и пожарна, в издирването на хора и разчистването се включи и армията.