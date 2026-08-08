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Колумбия с нов президент (СНИМКИ)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Абелардо де ла Есприеля положи клетва

Снимка: БТА
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Новият десен президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля положи клетва. В първата си реч като президент, той обеща да води решителна борба срещу трафика на наркотици и отглеждането на кока.

48-годишният адвокат милионер никога досега не е заемал изборна длъжност. Той беше подкрепен от американския президент Доналд Тръмп и спечели втория тур на изборите през юни с обещания да се справи с въоръжените групировки, да съкрати държавната администрация с до 40% и да съживи нефтения и газовия сектор.

Държавният департамент на САЩ обяви вчера, че предвижда да отпусне помощ на правителството на Де ла Есприеля в сферата на сигурността на стойност 1 милиард долара.

снимки: БТА

#Абелардо де ла Есприеля #нов президент #Колумбия

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