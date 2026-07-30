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Седем души загинаха след катастрофа с хеликоптер в Аржентина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Седем души загинаха след катастрофа с хеликоптер в Аржентина
Снимка: Снимката е илюстративна
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Седем души загинаха, след като пожарен хеликоптер в западната аржентинска провинция Сан Хуан катастрофира в сряда, съобщи губернаторът на провинцията Марсело Орего.

Летателният апарат "Бел 412" е бил използван за борба с горски пожари в природния парк Ищигуаласто в Сан Хуан. Орего написа в социалната мрежа X, че сред загиналите има пожарникари, полицаи и служители на гражданската защита, изразявайки дълбока скръб по повод инцидента.

Според службите за спешно реагиране хеликоптерът е загубил връзка с базата в сряда сутринта. Апаратът се е насочвал към съседната провинция Ла Риоха, за да помогне за овладяването на горски пожар там, се посочва в официално изявление, в което се добавя, че причините за инцидента се разследват.

#катастрофа с хеликоптер #Аржентина

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