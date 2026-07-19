Най-малко един човек загина, а няколко души бяха ранени при силно земетресение в Перу

Най-малко един човек загина, а още няколко души бяха ранени при силно земетресение, което разтърси тази нощ югозападната част на Перу, предаде ДПА.

Геофизичният институт на Перу определи магнитуда на земетресението на 5,1, докато Геоложката служба на САЩ го оцени на 5,5.

Според перуанския Геофизичен институт земният трус е станал около 21:24 ч. снощи местно време на дълбочина 24 километра, южно от град Чупака, в региона Хунин.

Според първоначалните съобщения в местни медии в засегнатия регион са се срутили няколко сгради, като най-малко един човек е загинал и още няколко души са били ранени.

В страната, разположена в Андите, често стават земетресения поради сближаването на няколко тектонични плочи. Перу, заедно с Чили и Еквадор, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен – най-сеизмично активната зона на Земята.