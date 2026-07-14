БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по...
Чете се за: 02:30 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лисица с бяла гръд: Археолози разчетоха за първи път името на астроном от цивилизацията на маите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази
лисица бяла гръд археолози разчетоха първи път името астроном цивилизацията маите
Слушай новината

Археолози за първи път са успели да разчетат пълното име на астроном и математик от цивилизацията на маите с названието „Лисица с бяла гръд", предаде АФП, позовавайки се на Министерството на културата на Гватемала.

Експертите са успели да дешифрират символите по стените на археологическия обект Сан Бартоло-Ксултун - руини на маите на границата с Мексико, датиращи от 400 г. преди Христа до 900 г. след Христа.

В Ксултун изследователите са открили „пълна математическа и астрономическа формула". Неин автор е Сак Тан Ваакс, което може да се преведе като „Зоро де Печо Бланко" или „Лисица с бяла гръд", обясни на пресконференция министърът на културата Луис Мендес.

По думите му към момента това е единственото постижение, приписвано на математик от класическата епоха на маите, която обхваща периода от 250 г. до 900 г. след Христа и бележи разцвета на тази мезоамериканска цивилизация.

Луис Мендес добави, че формулата е част от надписи, открити през 2010 г. в постройка, която вероятно е била дом на други представители на „таадж" - елита на маите.

„Разчитането стана възможно благодарение на епиграфски анализ на повече от 50 математически и астрономически микротекста, изписани върху стената", посочват от министерството.

Общо са преведени 11 символа.

„Фактът, че тези глифове са се появили в контекст, в който изкуството се преплита с науката, математиката и астрономията, и всичко това - с всекидневието, също заслужава да бъде отбелязан", допълва министър Луис Мендес.

Цивилизацията на маите започва да запада от 900 г. след Христа, с което се поставя началото на нейния посткласически период, и претърпява окончателния си крах с пристигането на испанците в началото на 16-и век.

#маите #името на астроном #лисица с бяла гръд

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
5
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнение на апелативния прокурор на Пловдив
6
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнение на апелативния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Наука и технологии

Екипажът на „Артемис II“ благодари на европейските инженери за успешната мисия
Екипажът на „Артемис II“ благодари на европейските инженери за успешната мисия
Астрономи откриха едва забележима планета след повече от десетилетие космическа „игра на криеница" Астрономи откриха едва забележима планета след повече от десетилетие космическа „игра на криеница"
Чете се за: 03:25 мин.
Двама руски космонавти и американски астронавт пристигнаха на Международната космическа станция Двама руски космонавти и американски астронавт пристигнаха на Международната космическа станция
Чете се за: 02:00 мин.
Астрономи откриха в междузвездното пространство вид захар, която се среща и в малините Астрономи откриха в междузвездното пространство вид захар, която се среща и в малините
Чете се за: 03:22 мин.
Американско-руският екипаж пое към Международната космическа станция Американско-руският екипаж пое към Международната космическа станция
Чете се за: 01:07 мин.
Екипажът на китайската космическа мисия "Шънчжоу-23" тества ново измервателно устройство в орбита Екипажът на китайската космическа мисия "Шънчжоу-23" тества ново измервателно устройство в орбита
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския маршрут, петима са арестувани
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
На първо четене: Депутатите върнаха машинния вот от 2021 г., хартия само в селата под 300 души На първо четене: Депутатите върнаха машинния вот от 2021 г., хартия само в селата под 300 души
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В „Пирогов“ спасиха от ампутация крака на мъж
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ поразиха за първи път търговски кораб
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ