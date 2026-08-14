Кричим изпрати Георги Кузев в последния му земен път на рождения му ден

В Кричим – днес, на рождения му ден – изпратиха Георги Кузев, който почина, след като беше жестоко пребит от група младежи в Пловдив.

Хората на поклонението поискаха справедлив съдебен процес и увеличаване на наказанията за младежи, извършили тежки престъпления.

В словото си пловдивският митрополит Николай, който отслужи опелото в памет на Кузев, заяви, че с бездействието си сме допуснали злото сред нас да достигне до децата.

Пловдивски митрополит Николай: "Да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия, за драматичното обругаване на душите, за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам – за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност."