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В развитие

ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Кричим изпрати Георги Кузев в последния му земен път на рождения му ден

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В Кричим – днес, на рождения му ден – изпратиха Георги Кузев, който почина, след като беше жестоко пребит от група младежи в Пловдив.

Хората на поклонението поискаха справедлив съдебен процес и увеличаване на наказанията за младежи, извършили тежки престъпления.

В словото си пловдивският митрополит Николай, който отслужи опелото в памет на Кузев, заяви, че с бездействието си сме допуснали злото сред нас да достигне до децата.

Пловдивски митрополит Николай: "Да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия, за драматичното обругаване на душите, за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам – за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност."

Иван Цветков – жител на Кричим: "В конкретния случай всичко опира до възпитанието на младото поколение. Вероятно при нас това нещо го нямаше. Нещо като че ли се промени, като че ли се изродихме, отчуждихме... За съжаление, цялото общество дава отражение върху младото поколение най-вече."

#Георги Кузев #жестоко убийство в Пловдив #поклонение #Кричим

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