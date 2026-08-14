Пожарът в Халкидики е овладян

Пожарът в района на Сивири на Халкидики е овладян. Тази сутрин ситуацията се подобри значително, потушават се малки огнища. На Халкидики е и кореспондентът на "По света и у нас" от Стара Загора Иван Янев. Той информира, че пострадали хора няма, туристите са получили две предупреждения на телефоните си, а гръцките власти са действали адекватно като са се намесили на 20-тата минута с хеликоптери и самолети.

Туристи и местни жители напуснаха села на Халкидики в Северна Гърция по суша и море заради горски пожар на ръкава Касандра.

Хора с маски за лице се качиха на автобуси в туристическия град Касандрея посред нощ, докато над 300 други се евакуираха с лодки.

„Със съпругата ми бяхме на плажа „Свети Никола“ и около три часа следобед видяхме огън и дим и след това получихме съобщение от гръцките власти. И след това отидохме от плажа към Сивири“, разказа турист от Сърбия на Халкидики.

Гръцката система за спешно предупреждение 112 издаде заповед за евакуация малко след 15.00 часа, като инструктира хората в Сивири да се насочат към Мола Калива. Второ предупреждение около 16:00 часа нарежда на хората във Фурка да се евакуират към Скиони.

Придвижването по главния път Сивири-Фурка е допълнително затруднено, след като огънят обхвана растителност и от двете страни на пътното платно.

Кристиан Борисов и семейството му тъкмо се прибирали от плаж, когато им е наредено незабавно да се евакуират от Сивири. Първоначалната инструкция е да поемат на юг, макар именно там да се разразявала огнената стихия.

Кристиан Борисов, евакуиран от Сивири българин: "Бяхме само с най-необходимия багаж - всичките ни дрехи, всичко остана на плажа и в апартамента, който бяхме наели. Доста време се наложи да караме по черен път, където няколко коли затъваха. Беше доста притеснително, защото огънят беше сравнително наблизо и ни делеше само едно поле със суха растителност."

Иван Янев се намира в Геракини, в залива между Касандра и Ситония. Казва, че гръцките власти са използвали много жива сила и средства, а пожарът се е разпространил в борова гора бързо още в първите 15-20 минути заради сухия климат.

Иван Янев, кореспондент на БНТ: "Виждам мястото на пожара, който беше вчера, вече хоризонтът е ясен за огромно щастие на туристите и местните жители. Вчера видях няколко българи на паркинг, където бяха евакуирани. Хората казаха, че много бързо са действали гръцките власти, своевременно са успели да ги изведат от мястото на пожара тъй като се оказва, че е било изключително страшно. Казаха пред нас е вода, зад нас е огън. И ни напред, ни назад. Тези, които са успели да тръгнат първо с колите в самото начало на пожара и са успели да се евакуират, а другите вече не са успели са се качили по плавателни съдове и така са успели да ги изведат от мястото на пожара."

Прогнозите са за засилване на вятъра и и за температури от 34-35 градуса. Заради утрешния голям християнски празник - Успение Богородично, особено почитан в Гърция, властите призовават към повече внимание по пътищата.