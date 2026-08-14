БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Недоволство от видеоклип с кючек пред паметника на...
Чете се за: 03:42 мин.
Огромен пожар в Хърватия - има загинал и десетки ранени
Чете се за: 03:32 мин.
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна...
Чете се за: 01:27 мин.
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Двама арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

100 дни на кабинета "Радев": Премиерът с равносметка за свършеното до момента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Запази
радев
Слушай новината

Премиерът Румен Радев обяви конкретни мерки срещу водната криза в Плевен, Ловеч и Севлиево. Кабинетът няма да увеличава данъците, осигуровките, а в управленската програма до 2030 година борбата за разграждане на олигархичния модел на всички нива, е сред основните приоритети. Радев коментира също бюджета за догодина, процеса в Кочани и развитието по случай с падналия у нас дрон.

След среща с кмета, областния управител и шефовете на ВиК в Плевен и областта премиерът заяви, че са отпуснати сериозни средства и се работи активно за преодоляване на проблемите с водоснабдяването.

Румен Радев – министър-председател: „И аз се надявам, че догодина вече няма да говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и след това ще продължим и за Севлиево.“

Вече се проектира и нова пречиствателна станция за язовир „Горни Дъбник“, както и сериозен ремонт на цялата ВиК мрежа.

„Така че ние сме поели риска тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решения за хората.“

Премиерът отговори и на критиките на опозицията, че управленската програма е по-скоро декларация за добри намерения и не съдържа достатъчно конкретни мерки. Заяви, че борбата с олигархията вече има реални измерения.

„Мога да ви кажа, че ние последователно изпълняваме нашите предизборни обещания с ясни конкретни стъпки. На първо място успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс. И в това отношение вече направихме конкретни, немалки стъпки. Работим за още.“

Подготовката на бюджета за 2027 година е следващият важен тест за кабинета. Премиерът увери, че няма да се посяга на данъчната и осигурителната тежест, както и на социалните плащания.

„Вече излязохме с ясно съобщение, в нашата програма е разписано, че данъци няма да се променят, осигуровки няма да се променят. Включително няма да се променят и основни социални плащания като майчински и пенсии. Виждате, че дори и в тежката ситуация на бюджет 26, в който заварихме празна хазна и множество неразплатени дейности, ние въпреки това увеличихме заплатите, социалните разходи, средствата за лични асистенти и обхвата на деца с увреждания.“

Увери, че тази политика ще бъде по-силно изразена в бюджета за догодина.

Премиерът защити предложението членовете на ВСС от парламентарната квота да бъдат избирани с по-малко мнозинство от това, което е към момента.

„Ами, това е една защитна бариера, за да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание и след това водят до проблемни решения.“

За падналия у нас дрон все още очакваме отговор от Украйна, обясни още Радев. А българските служби работят по установяването на маршрута му.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов отново заяви, че пряка опасност за националната ни сигурност няма, но въпреки това министерството му не бездейства.

Димитър Стоянов – министър на отбраната: „Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи. Но ще мине едно необходимо техническо време, за да бъде обучен съставът. В процес сме на придобиване на още две такива системи и очаквам до края на другата седмица да ги придобием.“

В отговор на въпрос на БНТ, която първа съобщи и детайлно следи казуса на Ива Михайлова в Кочани, премиерът коментира развитието на случая и повдигнатото днес обвинение срещу Дейвид Кръстов – единствения свидетел, дал показания в защита на младата жена.

„БНТ, Иво Никодимов: Каква е вашата позиция по този казус, който следим вече няколко месеца и който, според мен, като човек, който присъства в съдебната зала, издава сериозни дефицити на правосъдие в югозападната ни съседка?“

Премиерът Румен Радев: Аз искам да поздравя вас, медиите, лично вас, за това, че запознавате българското общество с детайлите по целия този процес. Да, България не се меси в съдебните процеси на други държави, но ние сме непрекъснато във връзка и с Ива Михайлова, и със семейството ѝ. Нашето посолство в Скопие и консулът ни продължават да оказват помощ. Държавата пое съдебната защита.“

Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи, добави още Радев и затова от външното ни министерство подготвят и връчването на официална протестна нота.

По-късно, след разговор с майката на Ива, от ведомството съобщиха, че продължават активните действия в подкрепа на Ива Михайлова. Българските институции използват всички дипломатически канали с настояване за своевременно решение, предвид сериозните рискове за здравето ѝ. Майката на Ива очаква положително решение на апелативния съд в следващите дни, което да даде възможност на дъщеря ѝ да бъде лекувана в България, се казва още в съобщението.

По темата работиха: Иво Никодимов и Ирина Цонева

#данъци няма да се вдигат #100 дни управление #премиерът Румен Радев #министър-председател

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на живо по БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 1
3
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 1
Двама арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в Ботевградско (СНИМКИ)
4
Двама арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
5
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Най-четени

На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
1
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на живо по БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
6
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"

Още от: Политика

Сметната палата публикува декларациите на властта: Кой с какво разполага?
Сметната палата публикува декларациите на властта: Кой с какво разполага?
Изборите за президент: ЦИК обяви ключовите дати и срокове Изборите за президент: ЦИК обяви ключовите дати и срокове
Чете се за: 02:32 мин.
Вторите осем F-16 се бавят до 2030 г., България настоява за ускоряване на доставката Вторите осем F-16 се бавят до 2030 г., България настоява за ускоряване на доставката
Чете се за: 02:22 мин.
Преговорите за минималната заплата: Синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност Преговорите за минималната заплата: Синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност
Чете се за: 01:55 мин.
Представители на Външно министерство са разговаряли с майката на Ива Михайлова Представители на Външно министерство са разговаряли с майката на Ива Михайлова
Чете се за: 01:52 мин.
Земеделският министър: Ще изплатим 30% авансово обвързана подкрепа още в началото на есента Земеделският министър: Ще изплатим 30% авансово обвързана подкрепа още в началото на есента
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

„Евровизия 2027“ в Бургас: Градът се готви да посрещне големия песенен форум
„Евровизия 2027“ в Бургас: Градът се готви да посрещне...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
100 дни на кабинета "Радев": Премиерът с равносметка за свършеното до момента 100 дни на кабинета "Радев": Премиерът с равносметка за свършеното до момента
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Сметната палата публикува декларациите на властта: Кой с какво разполага? Сметната палата публикува декларациите на властта: Кой с какво разполага?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Пожарът в Халкидики е овладян Пожарът в Халкидики е овладян
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има загинал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изборите за президент: ЦИК обяви ключовите дати и срокове
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Недоволство от видеоклип с кючек пред паметника на Асеневци във...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Вторите осем F-16 се бавят до 2030 г., България настоява за...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ