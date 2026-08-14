100 дни на кабинета "Радев": Премиерът с равносметка за свършеното до момента

Премиерът Румен Радев обяви конкретни мерки срещу водната криза в Плевен, Ловеч и Севлиево. Кабинетът няма да увеличава данъците, осигуровките, а в управленската програма до 2030 година борбата за разграждане на олигархичния модел на всички нива, е сред основните приоритети. Радев коментира също бюджета за догодина, процеса в Кочани и развитието по случай с падналия у нас дрон.

След среща с кмета, областния управител и шефовете на ВиК в Плевен и областта премиерът заяви, че са отпуснати сериозни средства и се работи активно за преодоляване на проблемите с водоснабдяването.

Румен Радев – министър-председател: „И аз се надявам, че догодина вече няма да говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и след това ще продължим и за Севлиево.“

Вече се проектира и нова пречиствателна станция за язовир „Горни Дъбник“, както и сериозен ремонт на цялата ВиК мрежа.

„Така че ние сме поели риска тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решения за хората.“

Премиерът отговори и на критиките на опозицията, че управленската програма е по-скоро декларация за добри намерения и не съдържа достатъчно конкретни мерки. Заяви, че борбата с олигархията вече има реални измерения.

„Мога да ви кажа, че ние последователно изпълняваме нашите предизборни обещания с ясни конкретни стъпки. На първо място успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс. И в това отношение вече направихме конкретни, немалки стъпки. Работим за още.“

Подготовката на бюджета за 2027 година е следващият важен тест за кабинета. Премиерът увери, че няма да се посяга на данъчната и осигурителната тежест, както и на социалните плащания.

„Вече излязохме с ясно съобщение, в нашата програма е разписано, че данъци няма да се променят, осигуровки няма да се променят. Включително няма да се променят и основни социални плащания като майчински и пенсии. Виждате, че дори и в тежката ситуация на бюджет 26, в който заварихме празна хазна и множество неразплатени дейности, ние въпреки това увеличихме заплатите, социалните разходи, средствата за лични асистенти и обхвата на деца с увреждания.“

Увери, че тази политика ще бъде по-силно изразена в бюджета за догодина.

Премиерът защити предложението членовете на ВСС от парламентарната квота да бъдат избирани с по-малко мнозинство от това, което е към момента.

„Ами, това е една защитна бариера, за да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание и след това водят до проблемни решения.“

За падналия у нас дрон все още очакваме отговор от Украйна, обясни още Радев. А българските служби работят по установяването на маршрута му.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов отново заяви, че пряка опасност за националната ни сигурност няма, но въпреки това министерството му не бездейства.

Димитър Стоянов – министър на отбраната: „Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи. Но ще мине едно необходимо техническо време, за да бъде обучен съставът. В процес сме на придобиване на още две такива системи и очаквам до края на другата седмица да ги придобием.“

В отговор на въпрос на БНТ, която първа съобщи и детайлно следи казуса на Ива Михайлова в Кочани, премиерът коментира развитието на случая и повдигнатото днес обвинение срещу Дейвид Кръстов – единствения свидетел, дал показания в защита на младата жена.

„БНТ, Иво Никодимов: Каква е вашата позиция по този казус, който следим вече няколко месеца и който, според мен, като човек, който присъства в съдебната зала, издава сериозни дефицити на правосъдие в югозападната ни съседка?“ Премиерът Румен Радев: Аз искам да поздравя вас, медиите, лично вас, за това, че запознавате българското общество с детайлите по целия този процес. Да, България не се меси в съдебните процеси на други държави, но ние сме непрекъснато във връзка и с Ива Михайлова, и със семейството ѝ. Нашето посолство в Скопие и консулът ни продължават да оказват помощ. Държавата пое съдебната защита.“

Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи, добави още Радев и затова от външното ни министерство подготвят и връчването на официална протестна нота.

По-късно, след разговор с майката на Ива, от ведомството съобщиха, че продължават активните действия в подкрепа на Ива Михайлова. Българските институции използват всички дипломатически канали с настояване за своевременно решение, предвид сериозните рискове за здравето ѝ. Майката на Ива очаква положително решение на апелативния съд в следващите дни, което да даде възможност на дъщеря ѝ да бъде лекувана в България, се казва още в съобщението.

По темата работиха: Иво Никодимов и Ирина Цонева