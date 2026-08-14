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В развитие

КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Премиерът Радев поздрави репортера на БНТ Иво Никодимов за активната работа по случая с Ива Михайлова

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румен радев заседание съвета сигурността дрон нахлул българското въздушно пространство
Снимка: БТА
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Отношението към Ива Михайлова от Кочани е в разрез със здравия разум и с елементарните хуманни принципи, заяви Румен Радев. Премиерът поздрави БНТ и Иво Никодимов за работата по случая.

Румен Радев, премиер: „Искам да поздравя вас, медиите, лично вас, за това, че запознавате българското общество с детайлите по целия този процес. Да, България не се меси в съдебните процеси на други държави, но ние сме непрекъснато във връзка и с Ива Михайлова, и със семейството, с нейната майка. Нашето посолство в Скопие, консулът ни, продължават да са там и да оказват помощ. Държавата пое съдебната защита – българската държава я пое. Има активни разговори на ниво Министерство на външните работи, така че да не се стига до това, което се случва в момента. Искам да благодаря и на нашите народни представители, които запознаха и европейската общественост с този случай и с нещата, които се вършат там, както и на президента Йотова за ясната и категорична позиция на най-високо ниво. Както казвам ние не се месим, но този процес се развива и цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарните хуманни принципи.“

#казусът с Ива Михайлова #поздравиха Румен Радев #БНТ

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