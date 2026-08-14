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4 медала - злато, сребро и два бронза - спечелиха български ученици на Международна олимпиада по информатика в Ташкент

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медала злато сребро два бронза спечелиха български ученици международна олимпиада информатика ташкент
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Изключителен български успех на Международна олимпиада по информатика (IOI) в Ташкент, Узбекистан. Българският национален отбор спечели 4 медала — злато, сребро и два бронза, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Сред тях се откроява изключителното постижение на Андрей Стефанов (11. клас, ПЧМГ, София), който тази година стана едва вторият българин в историята ни за близо 40 години със златни медали както от Международната олимпиада по математика (IMO), така и от Международната
олимпиада по информатика (IOI) в една и съща година — постижение, което преди него имаше само Емануил Тодоров, през 1989 г. В световен мащаб Андрей е 22-рият ученик, постигнал това двойно злато за всички времена.

Постиженията на останалите олимпийци са не по-малко ценни - другите медалисти са Сава Делев (10. клас, ПЧМГ, София) — сребро, и Кирил Зулямски (9. клас, СМГ, София) и Александър Пендов (10. клас, МГ „Акад.
Кирил Попов“, Пловдив) — бронз. Отборът донесе на България 4 от 4 медала. Церемонията за закриване и официалното награждаване ще бъде утре в Ташкент, а отборът се прибира в неделя с полет от Истанбул.

България е основател и първи домакин на Международната олимпиада по информатика (Правец, 1989 г.), а през 2029 олимпиадата отново ще се завърне в България за домакинство.

#Международна олимпиада по информатика #бронз #медали #сребро #злато #деца

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