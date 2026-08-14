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Транспортният министър: Новите влакове са началото на мащабна модернизация на българските железници

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Първите осем нови влака „Шкода“ влизат в редовна експлоатация от днес, като до 20 август техният брой ще достигне 20. Това е началото на мащабна модернизация на българските железници, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който пътува с една от първите електрически мотриси, носещ името „Средна гора“.

На представянето присъстваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министър Цвета Тимева, заместник-председателят на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание Нели Андреева и ръководствата на БДЖ и НК „Железопътна инфраструктура“.

Министър Пеев подчерта, че усилията за ускоряване на административните, сертификационните и обучителните процеси са били критични за предсрочното пускане в движение на новия подвижен състав.

Заедно с предстоящите доставки на влакове на „Алстом“ страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Министърът беше категоричен, че това е едва началото и уточни, че за нуждите на националния транспорт стратегически са необходими между 280 и 300 вагона.

Георги Пеев, министър на транспорта: „Отново искам да подчертая, че влаковете, които тръгват днес, далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване."

Той обяви, че предстоят разговори в Брюксел за осигуряване на устойчиво финансиране, което да превърне модернизацията в последователна програма, базирана на детайлен анализ на броя пътници и реалните нужди на гражданите.

Необходим е комплексен подход към реформата, тъй като инфраструктурата и подвижният състав вървят ръка за ръка, за да могат новите влакове да развиват до 160 км/ч при съответното състояние на релсовия път. По думите на министъра, адекватният подвижен състав задължително трябва да бъде подкрепен от добре мотивирни служители.

Георги Пеев, министър на транспорта: „Ние имаме прекрасен персонал, прекрасни машинисти, които работят в недобри условия. Професионалистите в една система са най-ценните хора – трябва да ги чуваме и да им вярваме.“

Новите влакове са именувани на български планини и върхове. Те са оборудвани с Wi-Fi, QR кодове за информация и съвременни системи за сигурност. Транспортният министър призова всички граждани да пазят придобитото имущество.

Атанас Пеканов, вицепремиер: „Инвестираме над 400 милиона евро в нов подвижен състав. Това е най-голямото обновление в сектора за последните две десетилетия.“

#Герги Пеев #вицепремиерът Атанас Пеканов #нови влакове #БДЖ

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