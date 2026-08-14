БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Новият участък на метрото: Пускат в движение участъка до „Левски-Г“

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Три нови метростанции вече са част от третата линия на столичното метро. Днес участъкът от „Хаджи Димитър" до „Левски Г" официално се открива, а вече започна и редовното движение на влаковете.

Трите нови метростанции в София свързват кварталите „Хаджи Димитър“ и „Левски Г“. Новият участък е с дължина близо 3 километра и включва станциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Генерал Владимир Вазов“. Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ се намира на булевард „Владимир Вазов“, в непосредствена близост до едноименния стадион в квартал „Сухата река“. Станцията е модерна и просторна.

Очаква се около 45 000 души дневно да използват трите нови метростанции. С откриването им район „Подуяне“ получава по-добра транспортна свързаност с централната градска част, както и със западните квартали на София. По време на представянето беше посочено, че с пускането в експлоатация на новия участък автомобилният трафик в района се очаква да намалее с около 25%.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“: „Нов размах на транспортния оператор, за който малко се говори в София и е ден за благодарност на нашите служители, които работят денонощно.“

- „Колко е важно метрото за София като столица?“

- „При условие, че надвишава 50% от трафика и от транспортната схема, мисля, че е много важно, но наистина е важно и да бъде в синхрон с останалия градски транспорт.“

Кристиян Христов, кмет на район „Подуяне“: „Мога да допълня, че работим активно по буферните паркинги с новите метростанции. Генерал Владимир Вазов ще разполага с буферен паркинг за 100 места, а до метростанция „Бесарабия“ още 400 паркоместа.“

Вече започнаха да се движат и първите влакове точно в 12.00 часа, а първите пътници вече използват трите нови метростанции. Днес специално за откриването, входът за трите метростанции е безплатен.

Вижте още в прякото включване на Алекс Христов

#участък Левски-Г #новите линии #метро

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Общество

Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско домакинство
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско домакинство
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
Празник на калоферската дантела - все повече млади момичета овладяват изкуството Празник на калоферската дантела - все повече млади момичета овладяват изкуството
Чете се за: 02:47 мин.
Три нови метростанции по линия 3 откриват днес в София Три нови метростанции по линия 3 откриват днес в София
Чете се за: 04:22 мин.
Новото приложение за градския транспорт във Варна обединява две билетни системи Новото приложение за градския транспорт във Варна обединява две билетни системи
Чете се за: 04:30 мин.
Новият участък на метрото: От 12.00 часа пътниците ще могат да ползват новите станции Новият участък на метрото: От 12.00 часа пътниците ще могат да ползват новите станции
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и Севлиево
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ