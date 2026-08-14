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Ремонт на пътя: Избран е проект за свлачището в Пампорово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Одобрен е проектът за изграждане на мостово съоръжение над голямото свлачище в Пампорово.

Мостът ще бъде дълъг около 160 метра от стоманобетонови греди по 32 метра. Предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител. Започва работата по другия проблемен участък - отсечката от Смолян до разклона за село Смилян. Ремонтните дейности ще се извършват без да се затваря пътя. Съществуващият мост ще бъде укрепен и разширен. Движението ще се регулира със светофарна уредба. Веднага след приключване на ремонта по цялото трасе от Смолян до Рудозем ще започне и укрепването на свлачището при ТиКАле. Планира се това да стане в средата на септември.

#Пампорово #свлачище #ремонт

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