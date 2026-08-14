БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Над 44 000 детски артикула задържаха митническите служители в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
000 детски артикула задържаха митническите служители бургас
Снимка: БТА
Слушай новината

Над 44 000 детски артикула с изображения на популярни анимационни герои задържаха митническите служители в Бургас заради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Стоките са пристигнали с морски контейнер от Китай и са били предназначени за внос в България. Контейнерът е селектиран за щателна проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Териториална дирекция „Митница Бургас“ след извършен анализ на риска.

При проверката инспекторите установили, че стоките отговарят на декларираните по вид и количество. Сред тях обаче били открити общо 44 136 детски артикула с фигуративни изображения на известни анимационни герои, които са обект на права върху интелектуалната собственост.

Снимка: БНТ

Става въпрос за 32 256 детски пластмасови чаши и 11 880 капака за шишета. Заради изображенията върху тях митническите служители извършили допълнителна проверка в специализирана европейска информационна система за борба с фалшифицирането и пиратството.

Проверката е показала основателни индикации, че при стоките може да са нарушени права върху интелектуалната собственост. Затова цялото количество от над 44 000 артикула е задържано от митническите органи в съответствие с европейския регламент за защита на тези права. Предстои за случая да бъде уведомен притежателят на защитената международна търговска марка, който следва да се произнесе по установените артикули.

#детски артикула #Бургас #митнически служители #задържаха

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
НА ЖИВО: България играе с Румъния на европейското първенство по водна топка U20 във Варна
4
НА ЖИВО: България играе с Румъния на европейското първенство по...
Бургас празнува: Жителите на града се готвят за домакинството на „Евровизия 2027“
5
Бургас празнува: Жителите на града се готвят за домакинството на...
Делото "Кузев": Двете момичета остават в ареста
6
Делото "Кузев": Двете момичета остават в ареста

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Регионални

Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани
Голям пожар изпепели около 550 декара край Средец, огънят все още не е потушен Голям пожар изпепели около 550 декара край Средец, огънят все още не е потушен
Чете се за: 01:10 мин.
Започна опелото на Георги Кузев в Кричим Започна опелото на Георги Кузев в Кричим
Чете се за: 00:15 мин.
Мъж се бори за живота си след тежка катастрофа край Несебър Мъж се бори за живота си след тежка катастрофа край Несебър
Чете се за: 00:45 мин.
Близките се прощават с убития Георги Кузев: Опелото ще извърши митрополит Николай Близките се прощават с убития Георги Кузев: Опелото ще извърши митрополит Николай
Чете се за: 01:57 мин.
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Започна опелото на Георги Кузев в Кричим
Започна опелото на Георги Кузев в Кричим
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в Ботевградско Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в Ботевградско
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Димитър Николов: Ще направим всичко възможно всички да запомнят "Евровизия 2027" и за България да се говори много години Димитър Николов: Ще направим всичко възможно всички да запомнят "Евровизия 2027" и за България да се говори много години
Чете се за: 09:20 мин.
У нас
Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Минималната работна заплата: Обсъждат механизма за изчисление във...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новият участък на метрото: От 12.00 часа пътниците ще могат да...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проверки на плажа: Откриха десетки неправилно паркирани каравани...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ