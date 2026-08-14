Мъж се бори за живота си след тежка катастрофа край Несебър

70-годишен бургазлия е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Варна-Бургас, в района на община Несебър. Инцидентът е станал вчера около 15.47 часа.

По данни на полицията мъжът се е движил с несъобразена с пътните условия и интензивния трафик скорост и е блъснал автомобила си в задната част на друга кола, спряла на червен светофар. Зад волана ѝ е бил 61-годишен бургазлия.

При удара 70-годишният водач е получил фрактури на гръдния кош и прешлен. Той е настанен за лечение в УМБАЛ–Бургас. Състоянието му е тежко и има опасност за живота.







