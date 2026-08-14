Голям пожар изпепели около 550 декара край Средец, огънят все още не е потушен

Голям пожар изпепели около 550 декара в землището на село Тракийци, община Средец. Огънят е пламнал вчера по обяд и е обхванал сухи треви, земеделски площи, изоставени дворове и широколистна гора. Пожарникари са се борили с пламъците през цялата нощ.

Снимка: БНТ

В гасенето са участвали шест пожарни екипа от Средец и Бургас, горски служители, доброволци, гранични полицаи и представители на общината. Два от пожарните екипа са останали на терен през нощта. Изгоряла е една необитаема постройка. Спасени са хората и животните в населеното място, както и останалите сгради в района.

Към тази сутрин пожарът вече не представлява опасност, но все още не е окончателно ликвидиран. Вчера следобед пожар е възникнал и в село Светлина. Той е потушен за по-малко от час и не е причинил материални щети.

Причините за двата пожара се изясняват.