БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.
В развитие

ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

А в град Кричим днес се прощават с Георги Кузев, който почина, след като беше жестоко пребит от група младежи в Пловдив. Поклонението пред 37-годишния Кузев е в местната църква в Кричим.

Поклонението пред Георги Кузев в Кричим вече започна. Хора се събират в местната църква „Св. св. Кузма и Дамян“, за да отдадат почит и да оставят цветя. В района е засилено и полицейското присъствие. По думите на близки на Георги Кузев първоначално семейството е искало траурната церемония да бъде проведена в тесен кръг. Заради огромната подкрепа, която е получила от хората, обаче, е взето решение поклонението да бъде публично.

Поклонението ще продължи до 10.30 часа. След това ще бъде отслужено опело по желание на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, който лично ще води траурната церемония. Погребението е насрочено за 12.00 часа в Новия гробищен парк в Кричим. Градът и общината остават потресени от случилото се. Местните жители настояват за справедливост и очакват действия.

Атанас Калчев, кмет на община Кричим: „Обществеността в Кричим настоява най-вече за справедливост. Хората са наясно, че не всякога закона кореспондира със справедливостта, но очакват справедливост както от органите на съдебната власт, така и от Бог.“

Всички задържани тийнейджъри остават за постоянно в ареста, след като вчера апелативният съд потвърди решението на първа инстанция и остави двете непълнолетни момичета също в ареста. Трите момчета не обжалваха мярката си.

Вижте още в прякото включване на Галена Паскова

#Георги Кузев #прощаване #убийство #Пловдив

Водещи новини

Започна опелото на Георги Кузев в Кричим
Започна опелото на Георги Кузев в Кричим
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в Ботевградско Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в Ботевградско
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Димитър Николов: Ще направим всичко възможно всички да запомнят "Евровизия 2027" и за България да се говори много години Димитър Николов: Ще направим всичко възможно всички да запомнят "Евровизия 2027" и за България да се говори много години
Чете се за: 09:20 мин.
У нас
Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Минималната работна заплата: Обсъждат механизма за изчисление във...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новият участък на метрото: От 12.00 часа пътниците ще могат да...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проверки на плажа: Откриха десетки неправилно паркирани каравани...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ