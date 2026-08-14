След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев

А в град Кричим днес се прощават с Георги Кузев, който почина, след като беше жестоко пребит от група младежи в Пловдив. Поклонението пред 37-годишния Кузев е в местната църква в Кричим.

Поклонението пред Георги Кузев в Кричим вече започна. Хора се събират в местната църква „Св. св. Кузма и Дамян“, за да отдадат почит и да оставят цветя. В района е засилено и полицейското присъствие. По думите на близки на Георги Кузев първоначално семейството е искало траурната церемония да бъде проведена в тесен кръг. Заради огромната подкрепа, която е получила от хората, обаче, е взето решение поклонението да бъде публично.

Поклонението ще продължи до 10.30 часа. След това ще бъде отслужено опело по желание на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, който лично ще води траурната церемония. Погребението е насрочено за 12.00 часа в Новия гробищен парк в Кричим. Градът и общината остават потресени от случилото се. Местните жители настояват за справедливост и очакват действия.

Атанас Калчев, кмет на община Кричим: „Обществеността в Кричим настоява най-вече за справедливост. Хората са наясно, че не всякога закона кореспондира със справедливостта, но очакват справедливост както от органите на съдебната власт, така и от Бог.“

Всички задържани тийнейджъри остават за постоянно в ареста, след като вчера апелативният съд потвърди решението на първа инстанция и остави двете непълнолетни момичета също в ареста. Трите момчета не обжалваха мярката си.

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