Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 м гръб на европейското първенство по плуване

Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж.

Българската състезателка финишира с 26-о време 1:02.25 минута и не успя да намери място сред 16-те полуфиналистки.

Най-бърза в сериите бе нидерландката Марит Стеенберген с 59.66 секунди.

Това бе последен старт за Габриела Георгиева на шампионата в Париж. Тя е единственият български състезател с участие във вечерна сесия до момента, плувайки в полуфиналите на коронната си дисциплина 200 метра гръб преди три дни. В третата си дисциплина 50 метра гръб отпадна в сериите.

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