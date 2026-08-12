Габриела Георгиева остана извън полуфиналите на 50 метра гръб в Париж

Габриела Георгиева не успя да преодолее сериите на 50 метра гръб при жените на Европейското първенство по плуване в Париж.

Българската състезателка финишира с време от 29.68 секунди, което ѝ отреди 37-о място в общото класиране. Резултатът не беше достатъчен за попадане сред най-добрите 16 плувкини, които продължават към полуфиналите.

Георгиева остана и над личния си рекорд в дисциплината. Най-доброто ѝ постижение на 50 метра гръб е 29.29 секунди.

Най-силно представяне в сутрешните серии записа Сара Къртис. Италианката спря хронометрите на 27.31 секунди и влезе в полуфиналите с най-добър резултат.

Георгиева вече записа участие в полуфиналите на коронната си дисциплина 200 метра гръб, които се проведоха два дни по-рано.

Европейското първенство за българката обаче все още не е приключило. Пред нея остава още един старт в Париж – на 100 метра гръб, където ще има нова възможност да атакува място във финалните фази на шампионата.







