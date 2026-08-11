Българите отпаднаха в сериите във втория ден на европейското по плуване

Българските представители отпаднаха в сериите във втория ден на европейското първенство по плуване в Париж. Надпреварата се предава пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт.

Най-добре се представи Дарен Кирилов, който записа ново лично постижение на 200 метра гръб с 1:58.87 минута. Първото слизане на Кирилов под 1:59 минута му отреди 25-о място в крайното класиране на дисциплината.

18-годишният французин Натан Муратори направи силно плуване и финишира първи в сериите на 200 метра гръб с нов световен рекорд за юноши - 1:54.87 минута.

На 100 метра бруст при жените Диана Петкова завърши с 29-о време с 1:09.46 минута, докато другата българска представителка в дисциплината - Тея Николова, зае 43-о място с 1:14.24 минута.

Най-бърза бе британката Ангарад Еванс, която направи рекорд на шампионатите с 1:05.45 минута.

Дебютантите на голям форум Мирослав Терзиев и Васил Тушев не успяха да преодолеят сериите на 100 метра свободен стил.