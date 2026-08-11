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България загуби от Турция втората си среща на еврошампионата по водна топка за мъже до 20 г.

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Спорт
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Гледайте слеващия двубой срещу Франция от 19:40 часа на спортната секция на сайта на БНТ

Български национален отбор водна топка мъже 20 години
Снимка: БТА
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България загуби от Турция с 6:20 (1:6, 2:3, 1:7, 2:4) втората си среща от група С на европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна. За домакините попаденията вкараха Владимир Станков, Леон Касан, Ангел Георгиев, Калоян Драганов, Ники Цветков и Даниел Тотев. За победителите Ефе Найпоглу реализира 7 гола.

В първата среща от групата днес Франция надделя над Словения и постигна първи успех в групата. „Петлите“ се наложиха с 21:13 (7:4, 7:2, 1:5, 6:2).

След изиграването на по два мача в групата лидер е тимът на Турция с 6 точки, Франция и България имат по 3, но французите са с по-добра голова разлика, а Словения е без спечелена точка.

Последните срещи от групата са утре. В 9:00 часа Турция играе със Словения, а от 19:45 България излиза срещу тима на Франция. Гледайте двубоя на България пряко ТУК.

В мачовете от останалите групи днес се получиха следните резултати. В D Малта победи Чехия с 19:6 (4:1, 4:1, 5:1, 6:3), а Нидерландия надделя над Румъния със 17:7 (2:2, 7:1, 5:1, 3:3). В класирането води Нидерландия с 6 точки след два успеха, следвана от Малта и Румъния с по 3 точки, а последен е тимът на Чехия без спечелена точка.

В група В Германия допусна втора загуба в надпреварата. Бундестимът отстъпи на Сърбия с 13:22 (3:6, 2:5, 4:5, 4:6). В другата среща от групата Испания победи трудно Черно гора с 14:13 (3:3, 3:2, 3:3, 5:5). В класирането Испания е с актив от 5 точки, Сърбия е с 4 точки, Черна гора с 3 точки и Германия без спечелена точка.

В първия двубой от група А Италия победи Гърция с 12:10 (5:2, 2:3, 1:2, 4:3). Втората среща между Хърватия и Унгария е по-късно днес. Преди нея в класирането води Италия с 6 точки от 2 мача, следват тимовете на Унгария с 2 точки (от 1 мач), Гърция с 1 точка (от 2 мача) и Хърватия - без точка от един изигран до момента мач.

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