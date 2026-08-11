Весела Димитрова: Момичетата с удоволствие ще излязат на килима, за да се борят за призово място

С нови трика, но без промени в съчетанията, ще играе ансамбълът ни на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. За състоянието на момичетата пред БНТ говори наставникът на тима Весела Димитрова.

Публиката ще има възможността да се наслади на променения облик на ансамбъла ни, обясни Димитрова.

"Имаме много красиви нови трика за съчетанието, което е с български мотиви. Взаимствали сме модела от българската носия и мисля, че с удоволствие ще излязат на килима във Франкфурт, да покажат съчетанията си и да се борят естествено за призово място. Последното състезание бе в Милано, не сме правили промени. Имаме едно доста ново съчетание, но то е доста успешно за последното състезание. Нямаме кой знае какви допълнителни неща или промени", сподели тя.

Психологическата издръжливост ще бъде ключова в следващите дни, убедена е дългогодишната треньорка на ансамбъла.

"Очакванията наистина товарят крехката им психика, но работим и в тази насока. Силно се надявам да са добре подготвени и да покажат стабилна игра. Може би 10-12 отбора са способни да вземат медали на това първенство", допълни наставничката.

БНТ излъчва на живо финалите от световното първенство във Франкфурт от 14 до 16 август.

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