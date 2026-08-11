Христо Илиев пред БНТ: Не съм доволен, това ще бъде добър урок за мен

Христо Илиев не успя да се класира за полуфиналите на спринта на 100 метра на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Надпреварата може да гледате пряко в ефира на БНТ 1, БНТ 3 и онлайн на нашия сайт.

21-годишният българин финишира за 10.66 секунди при силен насрещен вятър от 2.8 м/сек. и остана 18-и от 24 стартирали в пресявките, а за полуфиналите довечера продължиха най-добрите 12.

„Естествено, че не съм доволен. Както видяха всички, имаше много насрещен вятър. Не направих старта, както си го правя по принцип. Може би от там не успях да си развия и самото бягане. Може би и вятърът изигра огромна роля. Заради него, според мен, се изправих много бързо на старта и не успях да вляза в тази скорост, която исках. Това ще ми бъде още един урок, който ще ми бъде полезен за напред“, коментира Илиев пред БНТ.

„Не бях много напрегнат. Имах настроение на загрявката, но явно днес не беше моят ден. Както казах – старта не го направих като хората и там нататък бягането просто не стана“, добави талантливият спринтьор.

Илиев сподели и какви са очакванията му от следващите стартове, които предстоят за него след кратка почивка.

„Реално, това за мен беше последният старт за сезона. Сега ми предстои кратка почивка и след това започвам подготовката за зимния сезон. Следващите две години са много важни за мен. Догодина има европейско първенство за мъже в зала. Както видяхме тази зима бях с второ време в европейската ранглиста. Надявам се да направя добра подготовка, за да мога да се представя както трябва. През лятото имам европейско до 23 години, което е в Полша. Там също се надявам на добро представяне“, завърши Илиев.

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