Виктория Ангелова: Всичко, през което съм преминала, си е заслужавало

Световната шампионка на троен скок за девойки до 20 години Виктория Ангелова е радостна, че дългогодишният й труд се е отплатил във формата на златен медал от световно първенство.

17-годишната българска националка спечели златото в тройния скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон.

"Когато погледна медала, осъзнавам, че всичко, през което съм минала, си е заслужавало. Не желая да си слагам някакви големи амбиции, които да се стремя да постигам. Всичко ще се случи постепенно", сподели тя в интервю за БНТ.

"Виктория е едно дете, което направи нещо, което аз не съм очаквал, което е много трудно за едно 17-годишно момиче, което работи само 8 месеца върху една дисциплина. Но това показва, че е направен добър избор, добре се е тренирали предишните треньори и сега в моите ръце тя просто се доразви", разкри пред БНТ настоящият й треньор Георги Помашки.

Зад успехите на световната и европейска шампионка стои нейното семейство. Майка й Вяра Ангелова е бивша шампионка на България в спринта, а баща й Димитър Ангелов е бивш баскетболен национал и шампион на страната. В интервю за БНТ, Ангелов разказа за пътя на дъщеря си от първите й стъпки в спорта до световния връх.

"От малка с нея контактувам и изграждаме този характер, който е в момента. Върху тези неща работи от малка, от много години. Просто й казах да се наслади на момента. Да го изживее със съотборниците и с треньорите там", заяви той.

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