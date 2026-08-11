Без полуфинал за Христо Илиев на европейското по лека атлетика в Бирмингам

Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам.

21-годишният българин финишира за 10.66 секунди при силен насрещен вятър от 2.8 м/сек. Националният първенец в дисциплината не успя да се доближи до най-доброто си време през сезона от 10.22 секунди в края на май в Гърция.

Така той остана 18-и от 24 стартирали в пресявките, а за полуфиналите довечера продължиха най-добрите 12. Резултатът означава, че Илиев ще завърши на 30-о място в крайното класиране, тъй като още 12 спринтьори се класират за полуфиналите по право.

Най-добри времена в сериите с по 10.39 секунди дадоха Толуабори Акинола (Ираландия) и Симон Верхерстретен (Белгия), а с последен 12-и резултат във финала влезе Рику Илука (Финландия) с 10.57 секунди.