За първи път в историята еврошампионатът по спортна гимнастика в Загреб ще има награден фонд

Загреб е готов да посрещне най-добрите гимнастички на Европа за едно историческо първенство. От 13 до 16 август хърватската столица ще бъде домакин на европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки, което за първи път ще предложи и награден фонд.

Общо 62 500 евро ще бъдат разпределени в женската спортна гимнастика. Средствата са осигурени от Организационния комитет и Хърватската федерация по гимнастика и са предназначени за състезателките и техните треньори. Въвеждането на финансови награди е историческа стъпка за европейската гимнастика и ще даде допълнителен стимул на участничките в битката за медалите.

В Загреб се очаква сериозна конкуренция още от първия ден. Сред големите звезди на шампионата ще бъде Ангелина Мелникова. С богатия си международен опит и многобройните си успехи тя е сред фаворитките за отличията.

Италия отново ще бъде сред основните претенденти за медалите. Страната се утвърди като една от водещите сили в европейската женска гимнастика, а в състава са Манила Еспозито и Азия Д'Амато. Италианките ще преследват нови отборни и индивидуални отличия.

В борбата за челните позиции се очаква да се включат още Великобритания, Франция и Германия. Сред интересните имена е германката Хелен Кеврик, която е сред младите таланти на европейската гимнастика.

Франция ще разчита и на Елена Колас. Тя има впечатляваща визитка при девойките - три европейски юношески титли от 2024 година и световна отборна титла при девойките от 2025-а. В Загреб Колас ще има възможност да направи следващата крачка в развитието си при жените.

Румъния също ще бъде сред отборите, които заслужават внимание. След период извън челните позиции румънската гимнастика постепенно възвръща позициите си благодарение на ново поколение талантливи състезателки.

България ще участва със седем гимнастички. При жените страната ще бъде представена с пълен отбор – Елена Николова, Никол Стоименова, Никол Соколова, Кристин Кръстева и Йоана Янкова. При девойките България ще има две представителки – Симона Георгиева и Валерия Хинкова.

Българският женски отбор ще има възможност да се конкурира с най-силните гимнастически нации в Европа, а двете девойки ще получат ценен международен опит на голямата континентална сцена.

Особено интересна се очаква да бъде надпреварата при девойките. Именно европейските първенства в тази възрастова група често се превръщат в първата голяма сцена за бъдещите звезди на спорта. Част от гимнастичките, които ще видим в Загреб, могат да бъдат сред водещите имена на европейската гимнастика през следващите години и потенциални участнички на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Състезанието ще започне с квалификациите, които ще определят участниците в многобоя, отборните финали и финалите на отделните уреди. При жените осемте най-добри отбора ще продължат в битката за отборната титла, а на всеки уред осемте състезателки с най-високи оценки ще се класират за финала. В многобоя ще участват 24 гимнастички, като максимум две представителки от една държава могат да намерят място сред тях.

При девойките квалификациите ще определят медалистките в отборното състезание и многобоя, както и участничките във финалите на отделните уреди.

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