БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

За първи път в историята еврошампионатът по спортна гимнастика в Загреб ще има награден фонд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Запази

Гледайте турнира пряко по БНТ 3

спортна гимнастика
Снимка: БТА
Слушай новината

Загреб е готов да посрещне най-добрите гимнастички на Европа за едно историческо първенство. От 13 до 16 август хърватската столица ще бъде домакин на европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки, което за първи път ще предложи и награден фонд.

Общо 62 500 евро ще бъдат разпределени в женската спортна гимнастика. Средствата са осигурени от Организационния комитет и Хърватската федерация по гимнастика и са предназначени за състезателките и техните треньори. Въвеждането на финансови награди е историческа стъпка за европейската гимнастика и ще даде допълнителен стимул на участничките в битката за медалите.

В Загреб се очаква сериозна конкуренция още от първия ден. Сред големите звезди на шампионата ще бъде Ангелина Мелникова. С богатия си международен опит и многобройните си успехи тя е сред фаворитките за отличията.

Италия отново ще бъде сред основните претенденти за медалите. Страната се утвърди като една от водещите сили в европейската женска гимнастика, а в състава са Манила Еспозито и Азия Д'Амато. Италианките ще преследват нови отборни и индивидуални отличия.

В борбата за челните позиции се очаква да се включат още Великобритания, Франция и Германия. Сред интересните имена е германката Хелен Кеврик, която е сред младите таланти на европейската гимнастика.

Франция ще разчита и на Елена Колас. Тя има впечатляваща визитка при девойките - три европейски юношески титли от 2024 година и световна отборна титла при девойките от 2025-а. В Загреб Колас ще има възможност да направи следващата крачка в развитието си при жените.

Румъния също ще бъде сред отборите, които заслужават внимание. След период извън челните позиции румънската гимнастика постепенно възвръща позициите си благодарение на ново поколение талантливи състезателки.

България ще участва със седем гимнастички. При жените страната ще бъде представена с пълен отбор – Елена Николова, Никол Стоименова, Никол Соколова, Кристин Кръстева и Йоана Янкова. При девойките България ще има две представителки – Симона Георгиева и Валерия Хинкова.

Българският женски отбор ще има възможност да се конкурира с най-силните гимнастически нации в Европа, а двете девойки ще получат ценен международен опит на голямата континентална сцена.

Особено интересна се очаква да бъде надпреварата при девойките. Именно европейските първенства в тази възрастова група често се превръщат в първата голяма сцена за бъдещите звезди на спорта. Част от гимнастичките, които ще видим в Загреб, могат да бъдат сред водещите имена на европейската гимнастика през следващите години и потенциални участнички на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Състезанието ще започне с квалификациите, които ще определят участниците в многобоя, отборните финали и финалите на отделните уреди. При жените осемте най-добри отбора ще продължат в битката за отборната титла, а на всеки уред осемте състезателки с най-високи оценки ще се класират за финала. В многобоя ще участват 24 гимнастички, като максимум две представителки от една държава могат да намерят място сред тях.

При девойките квалификациите ще определят медалистките в отборното състезание и многобоя, както и участничките във финалите на отделните уреди.

Гледайте турнира пряко по БНТ 3.

Свързани статии:

България ще участва с пълен състав на европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки в Загреб
България ще участва с пълен състав на европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки в Загреб
Най-интересното от надпреварата при жените може да гледате на 15 и...
Чете се за: 01:52 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Други спортове

Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола" Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола"
Чете се за: 01:32 мин.
Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 м гръб на европейското първенство по плуване Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 м гръб на европейското първенство по плуване
Чете се за: 00:47 мин.
Рекордните 11 хиляди участници се очаква да стартират в Маратона на София Рекордните 11 хиляди участници се очаква да стартират в Маратона на София
Чете се за: 04:57 мин.
Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
27702
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и Севлиево
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ