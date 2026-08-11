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Ное Понти разкрива ключа към успеха: Може да бъдеш най-добрият плувец, но това, което прави разликата, е психическата сила

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Според швейцареца в основата на успеха стои правилният баланс между техника, мощност и психическа сила.

Ное Понти
Снимка: БГНЕС
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Швейцарският плувец Ное Понти, световен рекордьор на 50 и 100 метра бътерфлай (в малък басейн) и бронзов медалист от Олимпийските игри в Токио 2020, споделя любопитни подробности за изключително взискателния физически характер на своя стил на плуване.

„Бътерфлай е известен като най-трудния стил, особено за хора, които не плуват или не са свикнали с него, защото изисква огромна координация. Трябва да синхронизирате краката, ръцете и дишането си, като същевременно развивате много сила в коремните и бедрените си мускули. Най-трудната част е да успеете да повдигнете главата си от водата, за да дишате, а след това да извадите ръцете си обратно над повърхността, без да прекъснете стила на плуване", обяснява Понти, който в Париж 2024 остава на крачка от медалите на 100 и 200 метра бътерфлай.

"Физически това е може би най-взискателният стил, особено на разстояния като 200 метра. За да плувате добре бътерфлай, трябва също да усещате водата, за да се задвижите; в противен случай е трудно да дишате и да завършите пълния стил. И ако нямате добър контакт с водата, няма да можете да се изтласкате от водата, което ще затрудни дишането и подържането на плавността на загребването. Това е, което прави този стил толкова сложен, особено за начинаещи", разкрива швейцарецът, който има сребърен медал на 100 метра бътерфлай на голям басейн на европейското първенство по водни спортове в Рим през 2022 година.

Ное Понти притежава и две световни титли на 50 и 100 м в коронната си дисциплина от първенството в малък басейн в Будапеща 2024 г., когато подобри и най-добрите постижения на планетата.

Плувецът има общо пет златни отличия в бътерфлая от европейски първенства в малък басейн.

Понти допълва:

"От друга страна, не бих казал, че плувецът е непременно по-уморен след 100 метра бътерфлай, отколкото след 100 метра свободен стил или бруст. Ако плувате всяко състезание с максималния си капацитет, ще бъдете също толкова изтощени в края на всяко от тях. Ако докоснете стената напълно изтощени, вероятно това е защото сте имали добро състезание."

"На нашето ниво всичко е свързано с намирането на правилния баланс между техника, мощност и психическа сила. Всеки плувец има своя собствена техника: няма такава, която да е по-добра от друга, а само тази, която му позволява да се движи възможно най-бързо. Разбира се, трябва да сте мощни, физически силни и да тренирате много. Можеш да имаш най-добрата техника в света и да бъдеш най-силният плувец, но това, което наистина прави разликата в крайна сметка, е психическата сила", завършва Понти, който на световното първенство на голям басейн в Сингапур през 2025 г. печели сребро на 50 и 100 м бътерфлай.

#Европейско първенство по плувни спортове в Париж #Ное Понти

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