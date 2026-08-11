Васил Тушев и Мирослав Терзиев отпаднаха в сериите на 100 м свободен стил

Българите Васил Тушев и Мирослав Терзиев отпаднаха в сериите на кралската дисциплина 100 метра свободен стил за мъже на европейското първенство по плуване в Париж. Надпреварата може да гледате пряко по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт.

Двамата българи, които вчера бяха част от щафетата на 4 по 200 метра свободен стил, която подобри националния рекорд, не успяха да подобрят личните си постижения на 100-те метра в първия си индивидуален старт на европейското.

Тушев, 19-годишен, остана трети във втора серия с 51.97 секунди, а 18-годишният Терзиев завърши девети в по-силната трета серия с 51.24 секунди. Времето на Терзиев му отреди 80-о място в крайното подреждане, а Тушев е 82-и от общо 89 стартирали.

Най-бърз в сериите бе световният и европейски шампион в дисциплината Давид Попович от Румъния с впечатляващото време от 47.13 секунди.