Няма жертви и пострадали след взривовете във военния завод край Трявна

Няма жертви и пострадали, вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край с. Белица, община Трявна, съобщи кметът на общината Денчо Минев. Огънят в помещението е потушен от екипи на РСПБЗН - гр. Трявна и РДПБЗН - гр. Габрово. Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда.

Всички работници са извозени от страна на "ЕМКО" ООД. В момента се работи по потушаване на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района на инцидента. Причините за възникването тепърва ще се уточняват. Районът е отцепен и не се допуска достъп на външни лица.

Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха в гр. Плачковци, поради разпространението на гъстия дим в голям периметър.

На мястото на инцидента са началници и екипи на полиция, пожарна, РИОСВ - гр. Велико Търново, Община Трявна. Продължаваме да поддържаме непрестанна връзка с ръководството на завода, както и всички ангажирани институции.