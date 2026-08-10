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ВЗРИВ ВЪВ ВОЕННИЯ ЗАВОД КРАЙ ТРЯВНА

Няма жертви и пострадали след взривовете във военния завод край Трявна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 01:27 мин.
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Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда

жертви пострадали взривовете военния завод трявна
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Няма жертви и пострадали, вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край с. Белица, община Трявна, съобщи кметът на общината Денчо Минев. Огънят в помещението е потушен от екипи на РСПБЗН - гр. Трявна и РДПБЗН - гр. Габрово. Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда.

Всички работници са извозени от страна на "ЕМКО" ООД. В момента се работи по потушаване на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района на инцидента. Причините за възникването тепърва ще се уточняват. Районът е отцепен и не се допуска достъп на външни лица.

Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха в гр. Плачковци, поради разпространението на гъстия дим в голям периметър.

На мястото на инцидента са началници и екипи на полиция, пожарна, РИОСВ - гр. Велико Търново, Община Трявна. Продължаваме да поддържаме непрестанна връзка с ръководството на завода, както и всички ангажирани институции.

#"ЕМКО" ООД #кметът на Трявна #Трявва #взривове край Трявна

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