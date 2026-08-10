Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 м гръб на европейското първенство по плуване

Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж.

Българската състезателка финишира с 11-о време в полуфиналните серии 2:11.20 минути и 19 стотни не й достигнаха да намери място сред осемте финалистки.

Най-бърза в полуфиналите бе британката Кейти Шанахан с 2:07.61 минути.

Вижте повече за българското представяне в първия ден на шампионата във видеото!