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Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 м гръб на европейското първенство по плуване

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Българската състезателка финишира с 11-о време в полуфиналните серии - 2:11.20 минути

габриела георгиева успя класира финала 200 гръб европейското първенство плуване
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Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж.

Българската състезателка финишира с 11-о време в полуфиналните серии 2:11.20 минути и 19 стотни не й достигнаха да намери място сред осемте финалистки.

Най-бърза в полуфиналите бе британката Кейти Шанахан с 2:07.61 минути.

Вижте повече за българското представяне в първия ден на шампионата във видеото!

#Европейско първенство по плувни спортове в Париж #Габриела Георгиева

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