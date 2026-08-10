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Бургас и Пловдив вече няма да изпращат кръвни проби за алкохол и наркотици в София

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 04:07 мин.
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Две лаборатории за кръвни проби за алкохол и наркотици отварят врати извън София – в Бургас и Пловдив. Те трябва значително да съкратят чакането за резултати, което досега понякога продължаваше с месеци. Първата подобна лаборатория беше открита в Плевен през април, а в напреднал етап на изграждане е и четвърта – във Варна. С колко ще се съкрати времето за изследване на пробите и как забавянето досега се отразяваше на шофьорите.

Още две лаборатории за кръвни проби за алкохол и наркотици отварят врати извън София – в Бургас и Пловдив. Те трябва значително да съкратят чакането за резултати, което досега понякога продължаваше с месеци. Първата подобна лаборатория беше открита в Плевен през април, а в напреднал етап на изграждане е и четвърта – във Варна. С колко ще се съкрати времето за изследване на пробите и как забавянето досега се отразяваше на шофьорите?

Данаил Стефанов е спрян за полицейска проверка край Царево, докато кара такси. Полевият тест отчита амфетамин. Той оспорва резултата и дава кръвна проба.

Данаил Стефанов: „Близо 6 месеца чаках и когато излезе кръвната проба се оказа, че резултатът, както очаквах, е отрицателен.“

През шестте месеца в очакване на резултата Данаил остава без шофьорска книжка и търпи редица последствия.

Данаил Стефанов: „Напрежение, стрес. Всеки ден ме питат излезе ли ти кръвната проба всякакви познати и колеги. Едва ли не се чувстваш като наркоман. Беше ми задържана и колата със свалени номера в РПУ-Царево.“

С новата лаборатория в Бургас проби като на Данаил вече няма да се изпращат в София, а резултатите ще излизат значително по-бързо.

гл. инспектор Красимир Киров, началник на Базова научно-техническа лаборатория към ОДМВР – Бургас: „В най-добрия случай, когато кръвта е замърсена с един вид наркотично вещество предполагам 14 дни. Когато вече пробата е замърсена с няколко наркотични вещества – 20 дни поне по моя преценка.“

По същата методика кръвни проби за алкохол и наркотици вече ще се изследват и в лабораторията на полицията в Пловдив.

Мария Чакърова, химик в Базова научно-техническа лаборатория към ОДМВР – Пловдив: „Пробите пристигат при нас като се съхраняват в хладилници, след което се слагат на газовия хроматограф и се анализира евентуално нужното наркотично вещество.“

Лабораторията в Пловдив беше открита от вътрешния министър, който отправи апел към прокуратурата - по-бързите експертизи да доведат и до по-бързо приключване на делата. Отговор получи от Бургас.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура – Бургас: „Действително много по-бързо ще бъдат приключвани в рамките до месец. Това зависи все пак и от обема от работа, който ще бъде възложен на експертите криминалисти, които ще работят в тази лаборатория, но в повечето случаи няма да е повече от 6 месеца, както досега ние сме очаквали.“

Лабораториите в Бургас и Пловдив ще заработят на пълен капацитет до 20 дни.

По темата работиха: Мариела Хубинова, Давид Сукнаров

#тестове за алкохол и наркотици #Бургас #кръвни проби #Пловдив

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