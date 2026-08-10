Когато музиката изгражда мостове: Васил Найденов с признание от Хашемитското кралство Йордания

В момент на световни кризи, конфликти и разделение има нещо, което продължава да сближава хората – музиката, културата и образованието. Те са сред най-силните и естествени мостове на съвременната дипломация – мостове, които свързват народи, независимо от различията в езика, религията и традициите.

Именно в този дух Хашемитското кралство Йордания отдаде специално признание на краля на българската поп музика Васил Найденов – артист, чието творчество вече десетилетия носи българската култура отвъд границите на страната. В София Васил Найденов получи традиционно йорданско манто – символ на Хашемитското кралство, както и специален плакет в знак на уважение и признателност. Признанието бе връчено от д-р Мустафа Реалад – един от видните журналисти и общественици от Йордания и Близкия изток, с утвърден авторитет в областта на журналистиката, културата и международния диалог.

Срещата бе организирана от Анастас Терзобалиев експерт по въпросите на арабските страни и близкият изток, отред приемам, посланик на международната академия по дипломация и култура с ясното послание, че културната дипломация може да бъде също толкова важна, колкото политическата и икономическата дипломация. Васил Найденов прие признанието с вълнение и подчерта силата на музиката да обединява народи и култури.

Това не беше просто среща с един велик български артист. Това беше среща на две култури, два народа и два свята, обединени от уважението към изкуството. България и Йордания – приятелство, което може да бъде изградено не само чрез политиката, но и чрез културата, музиката, образованието и човешките отношения. Защото когато дипломацията говори чрез културата, посланието достига директно до сърцето.