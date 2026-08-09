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Светлинно изкуство преобрази Южното Черноморие (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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светлинно изкуство преобрази южното черноморие снимки
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Фестивалът LUNAR превърна Южното Черноморие в сцена за светлинно изкуство. "Море от светлини" привлече многобройни посетители в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец, където познати места оживяха чрез светлина, звук и модерни технологии.

Фасадата на читалището в Царево се превърна в огромно движещо се платно, а в Лозенец светлинните инсталации достигнаха до скалите край морето и пристанището.

Във Варвара спектаклите се вписаха сред природата, а маршрутът през Ахтопол и Синеморец съчета светлинното изкуство с пейзажите на Странджа и Черноморието.

"Море от светлини" продължава и тази вечер. От 21:00 часа до полунощ светлинните инсталации отново ще преобразят Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец.

#фестивал "Лунар" #фестивал Лунар #"Лунар" #светлинен фестивал #Южното Черноморие

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