Светлинно изкуство преобрази Южното Черноморие (СНИМКИ)

Фестивалът LUNAR превърна Южното Черноморие в сцена за светлинно изкуство. "Море от светлини" привлече многобройни посетители в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец, където познати места оживяха чрез светлина, звук и модерни технологии.

Фасадата на читалището в Царево се превърна в огромно движещо се платно, а в Лозенец светлинните инсталации достигнаха до скалите край морето и пристанището.

Във Варвара спектаклите се вписаха сред природата, а маршрутът през Ахтопол и Синеморец съчета светлинното изкуство с пейзажите на Странджа и Черноморието.

"Море от светлини" продължава и тази вечер. От 21:00 часа до полунощ светлинните инсталации отново ще преобразят Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец.