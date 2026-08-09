Важно напомняне: Зрелостниците трябва сами да внесат здравните си осигуровки

В разгара на лятото важно напомняне към завършилите зрелостници тази година. Всеки, който ще учи в университет през есента, трябва да внесе сам здравните си осигуровки, за да запази здравноосигурителите си права. Ако започне работа веднага след завършването на училище, осигуровките за летните месеци трябва да бъдат внесени от работодателя му. Декларацията може да бъде подадена на хартиен носител, чрез пощенските оператори, както и по електронен път с електронен подпис или с персонален идентификационен код на НАП.

След завършването на училище идват и първите отговорности на възрастен.

Яница Любчева, зрелостник: "Още не съм си внесла моите здравни осигуровки, даже мога да кажа, че вие ме уведомявате за това, но скоро мисля да започвам работа след няколко дни и мисля, че това ще бъде осигурено от работния ми ръководител." Стефан Краев, зрелостник: "Засега работя в момента лятно време, но през септември месец записах университет да следвам. Не съм подал декларация. Моят шеф той ги покрива от работата."

Срокът за внасяне на осигуровките е до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Петър Захариев, главен инспектор по приходите в НАП: "Зрелостниците са осигурени за сметка на бюджета до края на учебната година. За тях това е края на месец май и от месец юни до месец август, съответно те няма да са здравоосигурени. С изключение, ако не започнат работа през този период и съответно здравните осигуровки са за сметка на техния работодател."

С увеличението на минималния осигурителен доход от 1 август вноската е 24 евро и 81 цента.

Петър Захариев, главен инспектор по приходите в НАП: "Ако ги внесат със закъснение, съответно дължат лихва. Имайте предвид обаче, че здраво-осигурителните права се прекъсват, ако лицето има повече от 3 месеца прекъснати вноски."

И съответно така няма да имат достъп до пакета от дейности, който се плаща от бюджета на здравната каса.

Цветанка Георгиева, главен експерт в НЗОК: "Профилактични, диспансерни, остри прегледи при ОПЛ, прегледи при лекар специалист, образни изследвания, лабораторни изследвания, също така няма достъп и до планово лечение в болничната медицинска помощ, до лекарствени продукти, които са в позитивния лекарствен списък и се заплащат от бюджета на НЗОК."

И още: при пътуване в чужбина здравнонеосигурените не могат да ползват европейската здравноосигурителна карта, с която се покрива трансграничната медицинска помощ.