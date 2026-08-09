Пожар горя тази нощ в сградата на бившия механотехникум в Монтана

Пожар горя тази нощ в сградата на бившия Техникум по механотехника в Монтана. Не е ясна причината за огъня, няма пострадали хора.

Сградата не се ползва от години. Пожарът беше загасен рано тази сутрин. Няколко екипа на пожарната бяха на място. Районът беше затворен за движение и се охраняваше от полицията.

Живеещи в съседство на бившия механотехникум споделиха, че преди пожара в сградата е имало хора и някой е отворил два от прозорците на третия етаж. Малко след това се чул шум от счупване на стъкла, а минути по-късно се появил дим и огън.