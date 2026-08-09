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Доброволци и тежка техника се включват в гасенето на пожара край бобошевското село Висока могила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Обстановката е по-спокойна от вчера и опасност за населените места няма

Снимка: БНТ
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Продължава борбата с огнената стихия край бобошевското село Висока могила. Огънят е обхванал около 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора. Обстановката е значително по-спокойна от вчера и опасност за населените места няма. Пожарът изпепели две къщи в селото.

“Ще се опитаме с тежка техника да направим просека по съществуващо дере с цел да можем да разделим двата големи горски масива. Единият, от които е с действащ пожар от другия, да не бъде засегнат. За сега ще работят четири екипа от пожарната, също така четири екипа от държавните горски стопанства и доброволци два екипа”, каза директорът на РДПБЗН – Кюстендил комисар Светослав Георгиев.

В пожарът са засегнати 300 декара горска територия.

“За щастие площта, която пожарът е обхванал горска територия е с низово запалване в широколистна гора и нямаме щети върху дървостоя, който в момента е тук. При така минал пожар ще се възстанови без никакъв проблем”, каза инж. Петко Ангелов, началник на отдел “Опазване на горските територии”.

Надеждата на екипите е днес пожарът да бъде локализиран.

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова

#Висока могила #гасене на пожар #Бобошево

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