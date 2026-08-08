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Вучич след срещата със Зеленски: Сърбия ще подкрепя независимостта и териториалната цялост на Украйна

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Първо официално посещение на украинския лидер Володимир Зеленски в Сърбия – традиционен съюзник на Русия. Белград ще подкрепя независимостта и териториалната цялост на Украйна и иска да подобри двустранното икономическо сътрудничество, заяви сръбският президент Александър Вучич. Той обаче не пое ангажимент за санкции срещу Русия.

Сръбският президент се опитва да поддържа деликатен баланс между стремежа на Белград към членство в Евросъюза и историческите и икономически връзки с Русия, отбелязва Ройтерс.

Александър Вучич – президент на Сърбия: „Искам да подчертая, че Сърбия подкрепя Хартата и резолюциите на ООН. Това означава териториалната цялост на всички страни членки на Световната организация, включително Украйна. Също така благодарни сме на Украйна, че подкрепя териториалната цялост на Сърбия.“

Киев отказва да признае независимостта на Косово, обявена през 2008-ма година и отхвърляна от Белград.

Двамата лидери искат да сключат споразумение за свободна търговия до края на годината. То е от решаващо значение за присъединяването на Сърбия към Световната търговска организация и е предпоставка за членство в Европейския съюз.

Александър Вучич – президент на Сърбия: „Ще направим всичко, за да помогнем на Украйна по нейния европейски път. Значително увеличихме търговския обмен между нашите страни. Миналата година той възлизаше на 450 милиона долара, а тази година той достигна 321 милиона само за първите шест месеца.“

Володимир Зеленски – президент на Украйна: „Снощи и днес обсъдихме двустранното сътрудничество със Сърбия, начините за укрепване на нашата инфраструктура, нашите пристанища, железопътния сектор на двете страни, но също така икономиката и отбраната като цяло.“

Според Вучич двустранно военно сътрудничество не е обсъждано. През изминалата нощ районът на Киев отново стана мишена на руски обстрел с балистични ракети. Съобщава се за смъртта на трима души, включително дете. Украйна продължава да изпитва остър недостиг на ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“.

Володимир Зеленски – президент на Украйна: „Първо – кой има противобалистични ракети и системи? Производител са Съединените щати. Могат ли да помогнат? Работим върху това. Ще ни доставят ли ракети всеки месец? Да, имаме споразумение по въпроса. Достатъчни ли са тези ракети? Не.“

Вучич покани Зеленски през септември на откриването в Сърбия на завод за дронове, построен в сътрудничество с Израел. Кремъл няколко пъти обвини Белград в продажба на боеприпаси на Украйна чрез трети страни. Сърбия отрича доставки за Украйна, но признава продажби в чужбина.

# Александър Вучич # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Сърбия

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