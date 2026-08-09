БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Пресъхнаха кладенците в Сливо поле заради ниското ниво на Дунав

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Роман Сушков
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

И днес рекордна стойност на ниското ниво на река Дунав: минус 109 сантиметра! Подпочвените води намаляха и в Сливо поле, Русенско, пресъхнаха кладенците. Засега поливните площи се спасяват с помощта на дълбоките сондажи.

Община Сливо поле е известна най-вече със зеленчукопроизводството и овощарството си, които на 100% са поливни площи. А подпочвената вода е изключително важна за това.

Михаил Чиликов – заместник-кмет на община Сливо поле: „Първият слой на подпочвената вода излиза на около 14–15 метра и в момента на 100% на тази дълбочина кладенците пресъхнаха.“

Положението спасяват сондажите, които изпомпват вода от около 120 метра дълбочина. Заради тежката суша се полива дори и в жегите по пладне.

Снимки: БНТ и АП/БТА

Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле: „Това, което правим, е – на нашата дежурна част е поставена задача да се контролират съобщенията за нивото на Дунава, за да вземаме някакви мерки, които е възможно да вземем. Тази ниска вода не се е случвала от години наред – всичко това притеснява. Засега нямаме спиране на производства и други и живеем с надеждата да се случи чудото, да се покачи нивото, да се нормализират нещата.“

Земеделци припомнят две неща. Колко важно е да са обезпечени с поливна вода от дълбочинни кладенци и колко скъпо, бавно и бюрократично обременено е изграждането им.

#пресъхнаха #кладенци #ниско ниво на Дунав #сливо поле

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Земеделският министър Пламен Абровски: Държавата трябва да засили...
Чете се за: 09:27 мин.
Политика
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през...
Чете се за: 03:22 мин.
Близък изток
Над 900 деца са записани за безплатни профилактични прегледи в...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ