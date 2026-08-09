Пресъхнаха кладенците в Сливо поле заради ниското ниво на Дунав

И днес рекордна стойност на ниското ниво на река Дунав: минус 109 сантиметра! Подпочвените води намаляха и в Сливо поле, Русенско, пресъхнаха кладенците. Засега поливните площи се спасяват с помощта на дълбоките сондажи.

Община Сливо поле е известна най-вече със зеленчукопроизводството и овощарството си, които на 100% са поливни площи. А подпочвената вода е изключително важна за това.

Михаил Чиликов – заместник-кмет на община Сливо поле: „Първият слой на подпочвената вода излиза на около 14–15 метра и в момента на 100% на тази дълбочина кладенците пресъхнаха.“

Положението спасяват сондажите, които изпомпват вода от около 120 метра дълбочина. Заради тежката суша се полива дори и в жегите по пладне.

Снимки: БНТ и АП/БТА

Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле: „Това, което правим, е – на нашата дежурна част е поставена задача да се контролират съобщенията за нивото на Дунава, за да вземаме някакви мерки, които е възможно да вземем. Тази ниска вода не се е случвала от години наред – всичко това притеснява. Засега нямаме спиране на производства и други и живеем с надеждата да се случи чудото, да се покачи нивото, да се нормализират нещата.“

Земеделци припомнят две неща. Колко важно е да са обезпечени с поливна вода от дълбочинни кладенци и колко скъпо, бавно и бюрократично обременено е изграждането им.