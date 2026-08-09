Овладян е големият пожар край Асеновград, над 6000 декара са засегнати

Овладян е големият пожар край Асеновград, който засегна площ от над 6000 декара сухи треви, лозя и дървета. В потушаването на огъня се включиха два хеликоптера „Кугър“ от 24-та авиобаза – Крумово. На място остават да дежурят екипи на пожарната.

Сигналът за горящи треви на изхода на Асеновград в посока селата Мулдава и Козаново е подаден около 11 часа. Повече от 6 часа 16 екипа на пожарната от цялата страна, доброволци, военнослужещи от Асеновград, горски служители и земеделски производители се бориха с пламъците.

Христо Грудев – кмет на Асеновград: „Горят ожънати ниви, земеделски след жътвата и всичко, което им е на фронта – лозя, дървета, всичко гори, но към населените места опасност няма.“

Заради силното задимяване в района полицията затвори за движение Околовръстния път на Асеновград. Силният вятър е затруднил работата на екипите.

Божил Тодоров – началник сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ – РДПБЗН-Пловдив: „Пресеченият терен на места, но най-вече вятърът, който постоянно се мени и увеличава скоростта.“

Двата хеликоптера от авиобазата в Крумово пълнеха вода от близкия язовир и обливаха с вода засегнатите зони. Дронове на пожарната следяха от високо пламъците.

Божил Тодоров – началник сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ – РДПБЗН-Пловдив: „В двата хеликоптера, които пускат вода, има двама наши колеги, които изпращат снимки, да можем да добием представа за мащаба на пожара и накъде да насочим екипите.“

Пламъците са засегнали незаконно сметище за гуми в близост до Гробищния парк на Асеновград. Екипи на пожарната ще дежурят на място през цялата нощ.