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Сигнал до БНТ: Няма достатъчно свободна зона на Южния плаж в Китен?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Плажуващи и къмпингари на к-г Китен сигнализираха БНТ за липса на достатъчно свободна зона на Южния плаж в курорта. Те твърдят още, че върху дюните се извършват нерегламентирани дейности и настояват за спешна проверка от компетентните институции.

Според собственици и наематели на каравани от къмпинга свободното място за плажуване е силно ограничено.

Слави Стефанов, собственик на каравана: „2022 г. дойде нов концесионер и всяка година започнаха да се слагат чадъри и стана все по-тясно и по-тясно. Досега няма свободна зона.“

Ивайло Александров, собственик на каравана: „Зоната, която трябва да е отделена за всички, които искат свободно да къмпингуват, се сви до под 10%.“

Валя Стефанова: „Доколкото разбрахме, пред самите заведения така ни казват собствениците, че те са си платили и имат право да си сложат чадъри и ние като свободни хора не можем да си носим нищо.“

Наемателят на плажа отхвърли твърденията.

Костадин Милев, наемател на плаж к-г Китен: „Гарантирам, че свободната зона е повече от 50%. Тази година плажната ивица напред, а не по широчина, е с 50% намалена и това възпрепятства донякъде тяхното къмпингуване, което са свикнали да получават. Имаме две проверки от Министерство на туризма и нямаме установени проблеми.“

Хората от къмпинга твърдят още, че по дюните преминават с коли и АТВ-та и има разкопани участъци.

Слави Стефанов, собственик на каравана: „Изкопани са дюните, може да се провери кога и как са били дюните.“

Ивайло Александров, собственик на каравана: „Тези дюни искаме да си останат в състоянието, в което са били.“

От екоинспекцията в Бургас заявиха за БНТ, че теренът не попада в защитена територия или защитена зона. Сезирана е и полицията, която по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие трябва да установи има ли нарушения и при наличие на такива да наложи санкции.

#свободна зона #липса на достатъчно свободна зона #южен плаж #къмпинг #Китен #дюни

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