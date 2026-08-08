Контрол на пътя: Акция на "Пътна полиция" в Кюстендилско (СНИМКИ)

Специализирана полицейска акция за контрол на пътя се провежда на територията на област Кюстендил.

Полицейската операция е насочена с превантивна и контролна дейност срещу пътния травматизъм. Тя ще продължи до 15 септември на различни етапи, като ще се извършва съвместно с различни институции, освен полицията и жандармерията.

Ще се следи за всякакви нарушения на пътя, като шофиране след употребата на алкохол и наркотици, използване на телефон без хендсфри-устройство, ако хората не са поставили предпазен колан, за спазване на скоростните режими и като цяло проверки за спазването на Закона за движение по пътищата. Тежкотоварните автомобили също ще бъдат обекти на засилени проверки, също така и водачите на автобуси и на индивидуални моторни превозни средства.

главен инспектор Даниел Мазнев, "Охранителна полиция" към ОД на МВР – Кюстендил: "Акцията е по заповед и по утвърден план на главния секретар на МВР. Всяка една полицейска операция стартира след извършен анализ и набелязване на конкретни мерки. Както в населените места, така ще бъде засилено полицейското присъствие и по автомагистрала "Струма" и другите първостепенни пътища. Причина за пътно- транспортните произшествия са употребата на алкохол, скоростта, разсейването на водачите, неспазване на предимството и рискови изпреварвания."

снимки: БТА

Движението по автомагистрала "Струма" в посока Гърция е натоварено, като в Кресненското дефиле и в Кресна за кратко се образуват тапи.

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