БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон...
Чете се за: 04:00 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е...
Чете се за: 09:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство * * * Няма поражения по хора и по сграден фонд, районът е отцепен, допълни премиерът * * * Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението

Стилияна Николова е готова да атакува отличията на предстоящото световно първенство по художествена гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Световният шампионат във Франкфурт е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис след две години. БНТ ще излъчва всички финали в индивидуалните състезания и при ансамблите от 14 до 16 август.

стилияна николова готова атакува отличията предстоящото световно първенство художествена гимнастика
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Стилияна Николова се намира в най-добрата си спортна форма и е готова да атакува отличията на предстоящото световно първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. Оценката за работата на звездата ни в индивидуалното направление специално за БНТ направи личният й треньор Валентина Иванова.

Драстични корекции в съчетанията на Николова не са правени. В последните седмици двете с Валентина Иванова са вложили много енергия върху повишаването на трудността на отделните елементи.

Иванова е обнадеждена за предстоящото световно първенство.

"Бих казала, че Стилияна е абсолютно готова и е в своята най-добра спортна форма. Надяваме се на предстоящото световно първенство да си свършим работата, както обичаме да казваме, да се изиграе съчетанията по начина, по който го тренира и вече съдиите каквото решат", заяви специалистката.

Световният шампионат във Франкфурт е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис след две години. БНТ ще излъчва всички финали в индивидуалните състезания и при ансамблите от 14 до 16 август.

Вижте репортажа във видеото!

#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Валентина Иванова #Стилияна Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро
4
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
5
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
6
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
4
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Специално за БНТ

Валентина Иванова: Стилияна е готова за световното първенство
Валентина Иванова: Стилияна е готова за световното първенство
Колко зависи днес големият спорт от големите пари - анализ на Никола Ибришимов и Павел Колев Колко зависи днес големият спорт от големите пари - анализ на Никола Ибришимов и Павел Колев
Чете се за: 03:30 мин.
Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник Валентин Илиев: Напълно заслужена победа срещу един много сериозен съперник
Чете се за: 01:27 мин.
Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България Христо Янев: Вкарахме три много хубави гола и успяхме да зарадваме цяла България
Чете се за: 01:17 мин.
Две български лодки достигнаха четвъртфиналите на световното първенство по гребане в Пловдив Две български лодки достигнаха четвъртфиналите на световното първенство по гребане в Пловдив
Чете се за: 02:15 мин.
Стотици часове спорт в ефира на БНТ през месец август Стотици часове спорт в ефира на БНТ през месец август
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Чете се за: 04:00 мин.
Политика
Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ) Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм
Чете се за: 05:35 мин.
По света
Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ) Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента,...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ