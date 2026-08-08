Стилияна Николова е готова да атакува отличията на предстоящото световно първенство по художествена гимнастика

Стилияна Николова се намира в най-добрата си спортна форма и е готова да атакува отличията на предстоящото световно първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. Оценката за работата на звездата ни в индивидуалното направление специално за БНТ направи личният й треньор Валентина Иванова.

Драстични корекции в съчетанията на Николова не са правени. В последните седмици двете с Валентина Иванова са вложили много енергия върху повишаването на трудността на отделните елементи.

Иванова е обнадеждена за предстоящото световно първенство.

"Бих казала, че Стилияна е абсолютно готова и е в своята най-добра спортна форма. Надяваме се на предстоящото световно първенство да си свършим работата, както обичаме да казваме, да се изиграе съчетанията по начина, по който го тренира и вече съдиите каквото решат", заяви специалистката.

Световният шампионат във Франкфурт е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис след две години. БНТ ще излъчва всички финали в индивидуалните състезания и при ансамблите от 14 до 16 август.

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