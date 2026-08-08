Започна официалната визита на Зеленски в Белград

Трима души, сред които и дете, загинаха при нови руски атаки срещу Киев и околностите през нощта. Още поне 7 души са били ранени. На фона на поредната тежка нощ у дома, украинският президент Володимир Зеленски е в Белград, където започна официалната част от първото му посещение в страната. Украински представител описа визитата като "шамар в лицето на руснаците" предвид изключително тесните връзки, които Сърбия поддържа с Москва след руската инвазия в Украйна.

Зеленски беше посрещнат на церемония от сръбския президент Александър Вучич преди срещата на двамата лидери на четири очи. Следобед украинският президент ще разговаря и с премиера Джуро Мацут. Той обобщи темите, които ще обсъжда, в пост в социалната мрежа Екс.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Ще обсъдим разширяването на икономическите връзки между нашите страни, отношенията с Европейския съюз, други области, които могат да бъдат от полза за нашите народи, както и въпроси, свързани със сигурността. Украйна винаги е готова да работи конструктивно, в дух на взаимна изгода и на основата на взаимно уважение."

I arrived in Serbia with my team. Important talks are scheduled for today and tomorrow – with President Aleksandar Vučić and Prime Minister Đuro Macut. We will discuss expanding economic ties between our countries, relations with the European Union, other areas that can benefit… pic.twitter.com/97FE3H3RBx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2026

Докато Зеленски търси подкрепа за страната си дори и от един от най-верните поддръжници на Москва, Украйна преживя поредната тежка нощ с жертви и ранени. В Киев са се чули над 10 експлозии на фона на предупреждение от военновъздушните сили за "заплаха от балистични ракети от север". Анализатори предупреждават, че въпреки успешните украински дронови атаки дълбоко в руска територия, Украйна е в борба с времето да си осигури доставки на ракети за противовъздушна отбрана преди зимата.

Наталия Сескурия, анализатор сигурност в Кралския институт за изследвания в областта на отбраната и сигурността: "Това наистина е слабо място за Украйна. Страната се нуждае от повече системи за противовъздушна отбрана, за да може да се справи с това предизвикателство. Недостигът на световния пазар на произведените в Съединените щати системи "Пейтриът" и техните прехващачи в момента по никакъв начин не помага на Украйна, тъй като войната в Близкия изток продължава и ресурсите на Съединените щати са доста ограничени."

Вместо ракети, американският Сенат даде на Киев дългоочаквания нов пакет санкции срещу Москва предложен от вече покойния сенатор Линдзи Греъм. Санкциите са насочени срещу държави, които продължават да купуват руски петрол, природен газ и други руски суровини, за да бъдат ограничени приходите, с които Кремъл финансира войната. Това е най-сериозната стъпка в подкрепа на Украйна от началото на втория президентски мандат на Доналд Тръмп.