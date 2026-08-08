МВнР: Настояваме Ива Михаилова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа

Настояваме Ива Михаилова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото й на достоен живот.

Това заявяват в позиция на Министерството на външните работи, след като днес съдът в Кочани постанови пореден отказ на Михайлова да проведе необходимото й лечение. За случая с младата жена, която има и български и македонски паспорт ви разказахме само по БНТ.

От министерството изразяват сериозна загриженост от продължаващата вече повече от половин година невъзможност младата жена да получи навременно и адекватно лечение на диагностицираното тежко неврологично състояние.

"Обръщаме внимание, че становище на местната компетентна здравна институция ясно констатира не само тежката диагноза, но и невъзможността от осигуряването на предписаното лечение в Северна Македония и необходимостта то да бъде проведено в друга държава", допълват от МВнР.

Грижата за живота и здравето на сънародниците ни зад граница е постоянен приоритет за българската държава и Министерството на външните работи ще продължи да използва всички международни механизми за тяхното гарантиране, е записано още в становището.

Ива Михаилова ще продължи да се ползва с пълната подкрепа на българските институции в нейната борба за достоен живот, допълват от ведомството.

В тази връзка, не са случайни постоянните отрицателни констатации на Европейската комисия за състоянието на съдебната система в Северна Македония. Подчертаваме, че върховенството на правото е сред водещите условия за какъвто и да е напредък на една страна-кандидат към членство в Европейския съюз.