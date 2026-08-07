Фентаниловата афера: Агенти под прикритие стигнаха до лабораторията във „Факултета“

Над 12,5 килограма е намереният фентанил в нелегалната лаборатория в столичния квартал "Факултета". Това стана ясно от брифинг на ГДБОП и прокуратурата в Русе. Наркотикът се оценява на стойност над 300 млн. евро. 310 000 евро са открити в дома на един от задържаните. Намерени са още над 10 килограма амфетамин, както и хероин. В "Денят започва" главния секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че през последните години фентанилът е изместил хероина от наркопазара у нас.

Разплитането на фентаниловата афера започва през юли миналата година. Тогава в двора на детска градина в Русе е открито безжизнено тяло, а като причина за смъртта е установена употребата на фентанил. За около половин година разследващите успяват да попаднат в следите на две престъпни групи с общ ръководител. Едните се занимавали с производство, а другите с разпространение на опасния наркотик.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Нямаме засечен нито един грам изнесен или внесен в страната наркотик от подобен тип, което означаваше, а и всички анализи водеха до тук, че производството на фентанил се намира някъде на територията на страната."

Разследващите установяват, че фентанилът тръгва от София към вътрешността на страната и се разпростнява основно сред наркозависими с нисък социален статус. Опасният наркотик е евтин и по тази причина достъпен. За да разкрият пътят на дрогата, разследващите прибягват до внедряването на агенти.

Радослав Градев, окръжен прокурор на Русе: "Извършена е доверителна сделка. Има включени и служители под прикритие."

Така разследващите успяват да влязат в следите на производството на фентанила, който излиза на пазара.

Мартин Златков, директор на ГДБОП - МВР: "Тръгнахме от обикновеното улично разпространение и вървейки стъпка по стъпка, в продължение на месеци успяхме да стигнем до тази нишка, която ни доведе до лабораторията в кв. "Факултета", гр. София."

По време на разследването при отделни операции срещу дилъри разследващите успяват да изземат няколко килограма фентанил, като най-голямо количество е открито в депа именно в кв. "Факултета". Проследяват отговорниците за зареждането на дилърите, които се оказват и връзката с производството.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "И в момента, в който установихме, че ежедневно лица, които ние заподозряхме като наркопроизводители, тъй като екипировката им, с която влизаха, предполагаше, че те работят с опасни материали, които в последствие установихме в базата, незабавно пристъпихме към реализация, тъй като всеки един грам излизащ на пазара нанася огромни вреди."

Оказва се, че в лабораторията ежедневно се произвеждат количества, които задоволяват търсенето на фентанил в цялата страна.

Мартин Златков, директор на ГДБОП - МВР: "Ние считаме, че тази производствена база е отговаряла и покривала нуждите на цяла България за фентанил. Смятаме, че те са зареждали и други областни градове в страната. Имаме такава информация."

15 пратки до различни точки в страната, заедно с куриерите са задържани за последните два месеца. Така общото количество задържан фентанил от април до момента надхвърля 25 килограма.