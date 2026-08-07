След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на задържаните тийнейджъри

В този час съдът в Пловдив решава дали да остави зад решетките младежите, задържани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. 10 деца на възраст между 14 и 17 години, бяха арестувани за жестокото престъпление. Обвинения са повдигнати на 5 от тях - 3 момчета и 2 момичета. Малко след 11.30 ч. обвиняемите бяха доведени в съдебната зала на Окръжния съд в Пловдив. Заседанието обаче беше закрито за медиите, тъй като петимата обвиняеми са непълнолетни.

Адвокатите им поискаха прекъсване, за да се запознаят с тезата на прокуратурата. Срещу младежите са повдигнати обвинения за умишлено убийство, извършено по особено жесток начин и по начин, унизителен за жертвата. По данни на наблюдаващия прокурор побоят над Георги Кузев е продължил повече от един час. От общо 10 деца, разпитани за присъствието им в района на Младежкия хълм на 4 август следобед, петима са с повдигнати обвинения. Според разследващите младежите са действали с убеждението, че залавят и наказват човек, когото са смятали за педофил.

Иван Иванов, адвокат: „Това са деца в край на краищата. Предполагам, че според мен влиянието на социалните мрежи, достъпът до тях, обществото, неангажираността им към някакви по-добри занимания - всичко това рефлектира върху тяхното поведение. Общо взето смятам, че никой от тях не го е направил с намерение, с летален край.“ Анелия Трифонова, наблюдаващ прокурор: „Ще искам постоянна мярка за задържане под стража. – Какво ще определите?“ Анелия Трифонова, наблюдаващ прокурор: „За съучастие. Защото всички са участвали в този побой, от който впоследствие е настъпила смъртта. А той е бил повече от час. Той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток.“

От защитата уточниха, че според закона, ако бъдат оставени в ареста, младежите могат да останат там за срок до 5 месеца, тъй като са непълнолетни. Тази сутрин в град Кричим се събраха роднини, близки и съграждани на убития Георги Кузев. Те отново настояха за справедливи присъди. Хората заявиха, че не приемат предвиденото в закона намаляване на наказанията заради факта, че извършителите са под 18 години.

Вижте още в прякото вкючване на Мариела Хубинова