Нивото на Дунав падна под минус 100 см, корабоплаването е сериозно затруднено

Нивото на река Дунав продължава да спада и вече е под минус 100 сантиметра спрямо условната референтна граница. Въпреки че към момента няма издадена заповед за преустановяване на корабоплаването в българския участък на реката, ситуацията остава изключително сложна. Всеки превозвач сам преценява дали да извърши планирания курс, като все повече плавателни съдове преустановяват движението си заради плитчините. Според прогнозите ниските водни нива ще се задържат поне още месец.

В района на Русе десетки товарни шлепове остават на принудителен престой в очакване на по-благоприятни условия за плаване. Сред тях е и сръбски шлеп, натоварен с въглища, при който преди дни е възникнал инцидент с опасност от пожар вследствие на продължителния престой. Ситуацията е била овладяна своевременно. Подобна е обстановката и в румънския участък на реката, където също се наблюдават множество изчакващи плавателни съдове. Движението по Дунав е сведено до минимум, а по реката преминават предимно малки плавателни средства. Специалистът от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ капитан Иван Жеков заяви, че корабоплаването в смесения българо-румънски участък е сериозно затруднено.

капитан Иван Жеков, изпълнителна агенция „Морска администрация“: „Корабоплаването в смесения българо-румънски участък е възпрепятствано от две основни причини - ниските водни строежи и силно стеснения фарватер. По цялото протежение от Видин до Силистра има 20 критични участъка, като най-сериозно е положението при Белене и Батин. Именно там водата е най-малко и преминаването на товарни кораби става изключително трудно. Вчера през района на Белене успяха да преминат кораби с газене едва 1,30 метра. При подобни условия превозите са икономически неизгодни. В момента по участъка между Видин и Силистра се движат едва около десет товарни кораба, а круизни кораби изобщо не плават, тъй като газенето им е значително по-голямо и не позволява безопасно преминаване.“

По думите му ниските води вече оказват сериозно влияние и върху работата на пристанищата.

„От началото на сезона до края на юли в пристанище Русе са регистрирани 290 корабопосещения при предварително заявени 345. Това означава, че 55 кораба не са пристигнали именно заради ниските нива на Дунав“, посочи капитан Жеков.

Той съобщи още, че тази сутрин кораб е срещнал затруднения при преминаване в района на Белене.

капитан Иван Жеков, изпълнителна агенция „Морска администрация“: „До момента имаше заседнали кораби извън фарватера, които не възпрепятстваха движението. Тази сутрин обаче един кораб изпита затруднения при преминаване край Белене. Предстои да стане ясно дали ще успее сам да се освободи. Ако това не се случи, ще бъдат използвани помощни кораби или смукачки, които да подкопаят дъното под корпуса на кораба.“

По прогнозите на специалистите ниските водни нива ще се задържат и през следващите седмици, което ще продължи да създава сериозни затруднения за корабоплаването по българския участък на Дунав.

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