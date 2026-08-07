Прокуратурата: Ръководни служители на ВиК - Бургас са участвали в схема с водомери

Разследването срещу ВиК - Бургас разкри схема за манипулиране на водомери. Според Окръжната прокуратура техническо лице е оказвало въздействие върху отчетността им, като е занижавало реално отчетеното потребление на вода. По данни на обвинението средствата, получени от схемата, са били предавани на четвърти участник, който се намира извън страната.

По случая за срок до 48 часа са задържани трима обвиняеми, сред които двама ръководни служители на ВиК - Бургас и техническото лице. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.

Прокуратурата ще поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“ за трима от обвиняемите.