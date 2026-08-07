Прокуратурата повдигна обвинение на областния лидер на ДПС Христо Широков, той е извън страната

Окръжната прокуратура в Бургас е повдигнала обвинение срещу областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков по разследването за организирана престъпна група, свързано с дейността на ВиК - Бургас. От държавното обвинение уточняват, че обвинението все още не му е предявено, тъй като към момента той се намира извън пределите на България.
Според прокуратурата организираната престъпна група е действала на територията на Бургаска област в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.
По случая за срок до 48 часа са задържани бившият директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев, Методи Смилов, който е бил началник на отдел „Продажби и фирмен контрол“ в дружеството, и човек с инициали Д.Д. Срещу тях също са повдигнати обвинения за участие в организираната престъпна група.
От прокуратурата твърдят, че Методи Смилов и Цветан Мирчев са действали в качеството си на ръководни служители на „ВиК - Бургас“, а Д.Д. е оказвал влияние върху отчетността на водомери, като е занижавал реалното отчитане на потребената вода. Според обвинението акумулираните по този начин парични средства са били предавани на Христо Широков.
Предстои Окръжната прокуратура да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо тримата задържани.
"По уверения на защитника на четвърти обвиняем, днес той ще се яви пред органите на досъдебното производство, за да му бъде предявено обвинението", заяви за БНТ окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.