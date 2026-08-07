Прокуратурата повдигна обвинение на областния лидер на ДПС Христо Широков, той е извън страната

Окръжната прокуратура в Бургас е повдигнала обвинение срещу областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков по разследването за организирана престъпна група, свързано с дейността на ВиК - Бургас. От държавното обвинение уточняват, че обвинението все още не му е предявено, тъй като към момента той се намира извън пределите на България.

Според прокуратурата организираната престъпна група е действала на територията на Бургаска област в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.

По случая за срок до 48 часа са задържани бившият директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев, Методи Смилов, който е бил началник на отдел „Продажби и фирмен контрол“ в дружеството, и човек с инициали Д.Д. Срещу тях също са повдигнати обвинения за участие в организираната престъпна група.

От прокуратурата твърдят, че Методи Смилов и Цветан Мирчев са действали в качеството си на ръководни служители на „ВиК - Бургас“, а Д.Д. е оказвал влияние върху отчетността на водомери, като е занижавал реалното отчитане на потребената вода. Според обвинението акумулираните по този начин парични средства са били предавани на Христо Широков.

Предстои Окръжната прокуратура да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо тримата задържани.